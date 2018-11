Benevento: ecco quando torna Del Pinto

Lorenzo Del Pinto ormai prossimo al rientro. Fermo dall'11 ottobre a causa della frattura del metatarso del piede, il centrocampista del Benevento tornerà disponibile dopo la pausa per le Nazionali.

Giovedì è in programma una nuova risonanza magnetica per evitare brutte sorprese, poi l'abruzzese ricomincerà gradatamente ad allenarsi con i compagni per ritrovare la migliore condizione. Lo riporta Ottopagine.it.

"Non vedo l'ora di dare il mio contributo in campo ai miei compagni di squadra. Siamo un ottimo gruppo e sono certo che tirando fuori cattiveria e carattere che di certo non ci mancano, miglioreremo la nostra posizione attuale e riscatteremo la sconfitta con l'Ascoli", le parole di "Lollo".

SPORTAL.IT | 06-11-2018 11:05