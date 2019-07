Benevento, Foggia parla dei colpi in attacco

Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato ha parlato di mercato, e in particolare di due attaccanti accostati agli Stregoni, Mancuso e Ceravolo: "Sono due ottimi giocatori, e mi fa piacere che i certi profili vengano accostati anche a noi, così come ad altre squadre importanti: per fortuna siamo tra queste. A ogni modo domenica partiremo per il ritiro e abbiamo circa 29-30 giocatori in rosa: direi che, per prima cosa, dobbiamo sfoltire. Poi dopo penseremo anche al mercato in entrata".

Tra i giocatori in uscita c'è anche Iemmello: "Io dico sempre una cosa: tutti i calciatori hanno un prezzo, e chi è interessato ai calciatori del Benevento deve trattarli come giocatori importanti, facendo idonee offerte. Altrimenti non ci sediamo neppure al tavolo".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 05-07-2019 08:45