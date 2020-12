Benevento-Genoa, le formazioni ufficiali: Destro titolare

Dodici punti per il Benevento fin qui, appena sette per il Genoa, terzultimo. Una gara essenziale in chiave salvezza, non solo per le squadre in campo: l’eventuale successo rossoblù, reduce dal pari con il Milan, potrebbe nuovamente rivoluzionare la zona calda della graduatoria.

Inzaghi propone Lapadula centravanti, supportato da Caprari e Insigne, con Ionita, Hetemaj e Improta interni. Fuori Iago Falque e Dabo, mentre sono k.o. Maggio e Caldirola. In porta c’è Montipò, retroguardia composta da Letizia, Tuia, Glik e Barba.

Il Genoa risponde confermando Destro al fianco di Shomurodov, così come Ghiglione e Pjaca sulle fasce. In mezzo c’è Lerager con Sturaro, in porta Perin. Goldaniga e Czyborra sono i terzini, mentre Bani e Masiello i centrali. Zapata e Pellegrini infortunati, fuori Scamacca.

Le formazioni ufficiali di Benevento-Genoa:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula.

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Czyborra; Ghiglione, Sturaro, Lerager, Pjaca; Destro, Shomurodov.

OMNISPORT | 20-12-2020 14:11