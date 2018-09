Benevento in crisi. La rabbia di Stirpe

Il Frosinone non ha ancora segnato una rete in questo campionato.

La difesa ha già concesso 16 gol in 6 partite e questo ha scatenato il malumore del presidente, Maurizio Stirpe.

Attraverso una lettera aperta ai tifosi si è scusato per questo brutto inizio di serie A.

“E’ evidente che mai mi sarei aspettato oggi, come Voi, di vedere un Frosinone così molle e così arrendevole, capace in tre soli giorni di fornire segnali talmente contraddittori da far rimanere interdetti, di non segnare alcuna rete in sei giornate e, nel contempo, subirne sedici, molte delle quali in modo banale e grottesco. È evidente che non sono soddisfatto, come Voi, del rendimento di questi Calciatori che, forse, ancora non hanno compreso bene l’obiettivo che dobbiamo perseguire che è e rimane quello di far divertire Voi Tifosi a suon di prestazioni e di risultati". Si legge nel messaggio di Stirpe.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 22:40