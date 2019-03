Benevento in crisi, ok Livorno e Perugia

Terza sconfitta consecutiva per il Benevento in una delle partite delle 15 della ventottesima giornata di serie B. Gli Stregoni, sesti, sono stati battuti in casa dallo Spezia, a segno con Ricci, Da Cruz e Okereke, inutili le reti dei padroni di casa di Insigne e Armenteros. Coda sbaglia un rigore per i giallorossi nel primo tempo sul risultato di 1-1. Vittoria di misura del Livorno con la Salernitana, a segno Rocca: i labronici escono dalla zona playout.

Finisce in parità Foggia-Cittadella, prezioso successo in trasferta del Perugia, che espugna l'Euganeo superando il Padova per 1-0 con Han: in classifica gli umbri sono ora settimi in zona play off.

Benevento-Spezia 2-3

Foggia-Cittadella 1-1

Livorno-Salernitana 1-0

Padova-Perugia 0-1

SPORTAL.IT | 16-03-2019 17:40