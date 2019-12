Benevento in pole anche per Donnarumma

Alfredo Donnarumma potrebbe lasciare il Brescia a gennaio: dopo la partenza sprint, tra acciacchi e prestazioni negative il giocatore è scivolato in fondo alle gerarchie di Corini, ed è a digiuno di gol da settembre. Cellino per un'offerta da 4 milioni di euro è pronto a sedersi a un tavolo e su di lui ci sono diversi club di serie B, un campionato in cui ha sempre fatto la differenza.

Secondo le indiscrezioni sul giocatore sarebbe piombato la capolista Benevento, in vantaggio rispetto alle rivali Frosinone, Cremonese ed Empoli.

