Benevento in Serie B, festa in casa della Salernitana: capolavoro Floro Flores, sprofondo granata con Cosmi

Gli Stregoni raggiungono il Vicenza centrando la promozione con tre turni d'anticipo: decisiva la vittoria dell'Arechi nel derby contro una nobile decaduta, griffata Salvemini.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La certezza della promozione è arrivata sul campo di una rivale storica, la Salernitana, dettaglio che ha dato ulteriore “gusto” a un traguardo che da alcune settimane, ormai, era già stato virtualmente tagliato e attendeva soltanto il conforto dell’aritmetica. Il Benevento dopo tre anni è tornato in Serie B, ha vinto il girone C del campionato di terza serie con tre turni d’anticipo, grazie a un vantaggio monstre nei confronti della seconda classificata, il Catania, lievitato fino a 12 punti. Un gap incolmabile per gli etnei, che ci hanno messo del loro per consentire ai sanniti di far festa il giorno di Pasquetta perdendo clamorosamente in casa contro una pericolante, il Picerno.

Serie C, la marcia trionfale del Benevento nel girone C

Festa grande, insomma, per il Benevento, padrone del girone C con 80 punti in 35 gare frutto di 25 vittorie, cinque pareggi e appena cinque sconfitte. Una marcia trionfale, per certi versi simile a quella del Vicenza dei record nel girone A, che ha avuto inizio – di fatto – in un momento preciso, quando il vulcanico presidente Vigorito ha deciso di esonerare Auteri dopo una vittoria in trasferta (0-3 a Foggia) e di sostituirlo col tecnico della Primavera, l’ex bomber napoletano Antonio Floro Flores. Doveva essere una soluzione ad interim in attesa di un tecnico di maggior esperienza, invece l’ex ragazzo del Rione Traiano, al debutto su una panchina dei “grandi”, si è guadagnato giornata dopo giornata la conferma.

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Floro Flores, l’ex bomber al debutto in panchina tra i big

Dopo la sconfitta di Cosenza, giunta al secondo incontro della sua gestione, Floro Flores ha inanellato una striscia record di 15 vittorie e due pareggi in 17 gare che ha consentito al suo Benevento di fare il vuoto in classifica, distanziando prima la Salernitana e poi il Catania, le principali rivali nella corsa alla promozione diretta. La promozione, di fatto, gli Stregoni l’hanno blindata qualche settimana fa vincendo 2-1, in extremis, lo scontro diretto contro gli etnei, giocato nel catino del Vigorito. Da allora, è stato solo conto alla rovescia verso una promozione giunta ai primi di aprile e su un campo prestigioso.

Salvemini gol, Benevento in trionfo e Salernitana inguaiata

La vittoria che ha dato inizio alla festa, infatti, si è concretizzata all’Arechi ai danni di un’altra nobile campana decaduta, la Salernitana. L’allievo, Floro Flores, ha superato di misura il maestro Cosmi, vincendo 0-1 grazie a una rete messa a segno da Salvemini su rigore al 24′ del secondo tempo. La concomitante sconfitta del Catania ha fatto il resto. Benevento in Serie B, ormai irraggiungibile, e Salernitana costretta a scivolare al quinto posto, preceduta – oltre che da Benevento e Catania – anche da Cosenza e Casertana. Un derby dai due volti, insomma. Gioioso quello dei sanniti, accigliato quello dei granata, che vedono sempre più lontano il ritorno in categorie più prestigiose.