Benevento, Insigne: sogno la nazionale con mio fratello

Tornerà per la prima volta da ex nel suo Tardini, dove a sua detta ci ha lasciato il cuore. Lui è Roberto Insigne, attaccante del Benevento, neo promosso in serie A. Intervistato da tuttomercatoweb, il fratello di Lorenzo Insigne, ha spaziato a 360° toccando vari argomenti come il Parma, sua ex squadra: “Il Parma rappresenta una realtà di grande blasone, abituata alla serie A. Sono stati bravi a indovinare gli acquisti. Sarà emozionante tornare al Tardini. Sarà una partita particolare, mi fa tanto piacere giocarla…se il mister mi farà giocare. Secondo me il Parma ha un’ottima squadra, conosco bene Sepe, Scozzarella e Iacoponi che sono molto esperti per la categoria. Guai a sottovalutare questa trasferta”.

Due parole anche sull’attuale ct della nazionale italiana…ed ecco che Insigne ci svela il suo grande sogno: “Non faccio nomi per non dare dispiacere a nessuno, ma ci sono calciatori che potrebbero vestire la maglia della Nazionale senza problemi. Quanto a me, ho fatto la trafila delle giovanili e sarebbe un sogno ritrovare anche lì mio fratello Lorenzo”.

OMNISPORT | 03-12-2020 13:19