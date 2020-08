Benevento: Inzaghi chiama Bonaventura

Giacomo Bonaventura sta decidendo in queste ore il suo futuro dopo essersi svincolato a parametro zero dal Milan. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha inviato un messaggio all’ex centrocampista rossonero.

“L’esperienza è un valore aggiunto importante, come la personalità. Il Benevento potrebbe allungare la carriera di alcuni giocatori. Ad esempio qui Bonaventura potrebbe perfino tornare in Nazionale. Ma sia chiaro che non cerchiamo nomi a caso, chiunque venga deve essere funzionale al progetto”.

OMNISPORT | 24-08-2020 10:17