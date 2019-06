Benevento-Inzaghi: deciso lo staff e le prime cessioni

Manca solo il via libera da parte del Bologna, e Filippo Inzaghi sarà annunciato come nuovo tecnico del Benevento. L'ufficializzazione dovrebbe arrivare nelle prossime ore, al massimo pochi giorni. Deciso lo staff: SuperPippo porterà negli Stregoni il vice Maurizio D’Angelo, ex Chievo e Napoli, il tattico Duccio Innocenti, il preparatore atletico Luca Alimonta ex Juve, Genoa e Verona, il preparatore dedito al recupero infortunati, Daniele Cenci. Per l'allenatore dei portieri, occhi su Massimo Lotti, attualmente a Venezia. Lo riporta ntr24.tv.

Affiorano anche i nomi dei primi esuberi: Puggioni, Costa, Volpicelli, Di Chiara e Billong non rientrano nei piani tecnici e verranno ceduti. Per i nomi in entrata, si terrà a breve un incontro tra Inzaghi e Foggia per stilare una lista di obiettivi.

SPORTAL.IT | 15-06-2019 14:15