Benevento, Inzaghi dice la sua su Llorente

La possibilità di un arrivo di Fernando Llorente al Benevento continua a solleticare la fantasia dei tifosi sanniti. Sul tema è intervenuto anche l'allenatore del club, Filippo Inzaghi, nel corso di un'intervista a Ottogol, sulla tv campana Ottochannel. "Ha già detto tutto il direttore – ha detto Inzaghi riferendosi a Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, che nei giorni scorsi aveva confermato le voci -. Conosciamo bene le qualità di questo calciatore, ma in questo momento mi piace pensare ai miei attaccanti. Mi sono mancati molto e gliel'ho scritto anche nel gruppo WhatsApp".

Prima di pensare alla prossima stagione, però, c'è una Serie A ancora da conquistare sul campo. "Dobbiamo tornare in campo con la voglia di prenderci tutti i record possibili – ha detto Inzaghi -, come quello delle vittorie in trasferta. Abbiamo tanti obiettivi. Ho rivisto tutte le partite per cercare di capire cosa migliorare in vista anche del prossimo anno".

Sul tour de force cui le squadre della cadetteria saranno costrette per terminare la stagione entro il 20 agosto, come indicato dalla Figc, Inzaghi ha detto: Abbiamo una rosa lunga, credo che sia addirittura una fortuna giocare ogni tre giorni perché così potrò utilizzare tutti, favorito anche dalle cinque sostituzioni. Gastaldello si dice contrario al rientro in campo? Sono sorpreso: le aziende sono ripartite, può farlo anche il calcio".

"Dovremo cercare di ripartire da dove abbiamo finito – ha aggiunto l'ex bomber del Milan e della Nazionale -. Sarà diverso sicuramente, ma qualche giorno prima cercherò di far vedere ai ragazzi quanto sono riusciti a fare per convincerli ancora una volta che sono straordinari. Molti di loro hanno le qualità morali e tecniche per giocare ad alti livelli, gliel'ho detto più volte".

SPORTAL.IT | 26-05-2020 15:22