Benevento, Kragl ha un messaggio per i compagni

Il centrocampista del Benevento Oliver Kragl, già a segno due volte in questo avvio di campionato, si gode il primato degli Stregoni: "La cosa più bella è stare al primo posto in classifica. Viviamo con serenità questi giorni, ben sapendo che la strada da fare è ancora molto lunga", sono le sue parole a Ottogol.

"Il gruppo? Devo dire che è perfetto. Ho trovato un capitano straordinario come Maggio. E' stato facilissimo inserirmi subito, anche perché i compagni mi hanno accolto alla grande sin dal primo momento".

Sul suo arrivo nei sanniti: "Ho ricevuto delle offerte anche dalla serie A, ma le ho rifiutate perché volevo essere protagonista. A Benevento lo sono e lottiamo per vincere il campionato. Abbiamo grandi nomi, siamo una squadra forte. Questa qualità, però, dobbiamo esprimerla in campo e non solo sulla carta. Dobbiamo essere uniti tutti insieme. Non possiamo vincerle tutte, ma l'importante sarà avere la giusta continuità per arrivare il più in alto possibile".

SPORTAL.IT | 08-10-2019 09:00