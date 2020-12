Serie A: Benevento-Lazio, probabili formazioni

Benevento-Lazio è il secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A, in programma alle 20.45 di martedì. Stregoni in campo con l’undici che ha giocato contro il Sassuolo, anche se potrebbe rifiatare Improta: nel caso, Insigne verrebbe inserito sulla trequarti con Caprari, e Ionita scalerebbe a centrocampo.

Simone Inzaghi spera di recuperare in tempo Luis Alberto, mentre in difesa dovrà fare a meno di Acerbi, infortunato. In attacco dovrebbe giocare ancora Immobile titolare, al suo fianco Correa.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Dabo, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

OMNISPORT | 15-12-2020 07:45