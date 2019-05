Benevento, Montipò manda un messaggio ai tifosi

Il portiere del Benevento Lorenzo Montipò, tra i principali imputati dopo la cocente eliminazione dai playoff di B, ha scritto su Instagram un messaggio rivolto ai tifosi. "Scrivo solo ora perchè ho avuto bisogno di qualche ora in più per poter mettere insieme i pezzi….. Quando finisce una stagione mi piace pensare che, indipendentemente dal risultato, si sia costruito qualcosa sia a livello personale che di squadra…per questo ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni, lo staff tecnico, direttore e Presidente per ciò che ho imparato sul campo, ma anche fuori… Inoltre per la prima volta ho assaporato in prima persona cosa sia il calore della gente del sud e mi sono innamorato di questa piazza e della sua tifoseria alla quale posso solo dire GRAZIE!!!".

"Mi spiace che a livello di squadra non abbiamo ottenuto ciò in cui tutti ormai stavamo credendo, ma sono certo che abbiamo posto le basi per avere un gruppo solido pronto a combattere nella prossima stagione con ancora più grinta e consapevolezza dei nostri mezzi e torneremo più forti da tutto ció. Perció per quel che mi riguarda ci rialzeremo e l’anno prossimo combatteremo ancora più forte di quest’anno. Ora peró, grazie alla stagione che ho vissuto e che mi avete fatto vivere, inizia il mio cammino con l’under 21 verso l’europeo e mi porteró dietro tutto quello che ho imparato quest’anno. Sperando che questo sia solo un arrivederci… Sempre e comunque forza Benevento".

SPORTAL.IT | 29-05-2019 11:01