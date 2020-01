Benevento, ora avanti tutta per un difensore

Rinforzato l'attacco con Moncini, il Benevento si guarda intorno alla ricerca di un difensore centrale in grado di sostituire Antei, infortunato. Nel mirino del ds Foggia ci sono due nomi su tutti: quelli del brasiliano del Verona Alan Empereur, e dello sloveno del Frosinone Luka Krajnc.

Entrambi sono alla ricerca di più spazio, ed entrambi sono già stati trattati in passato dal Foggia. Respinta la richiesta del Trapani per Gyamfi. Si valutano inoltre le situazioni di Coda ed Armenteros, entrambi in scadenza di contratto: per ora il rinnovo sembra lontano.

SPORTAL.IT | 08-01-2020 11:21