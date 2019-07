Benevento, parla Inzaghi: "Qui per la A"

Filippo Inzaghi si è presentato come nuovo allenatore del Benevento. Queste le sue parole: "Voglio riconquistare la Serie A insieme a tutti voi, sono convinto che possiamo farcela. Il presidente Vigorito mi ha colpito fin dal primo incontro che ho avuto con lui. Mi ha colpito il fatto che non mi ha chiesto la promozione in Serie A, ma prima di tutto di renderlo orgoglioso di questa squadra".

"Insieme al mio staff siamo pronti ad accontentarlo, indipendentemente se vinciamo o perdiamo vogliamo sempre uscire dal campo a testa alta e con la maglietta sudata".

SPORTAL.IT | 06-07-2019 19:14