Benevento, per Inzaghi due colpi a centrocampo

Filippo Inzaghi si presenterà ufficialmente il 6 luglio come nuovo allenatore del Benevento, ma già, di concerto con il ds Foggia, sta agendo per rinforzare la rosa della Strega. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per il centrocampo Superpippo ha richiesto l'arrivo di un fedelissimo, Marco Pinato, allenato a Venezia. Pinato, eclettico, può giocare in più ruoli e può rappresentare un'alternativa importante per i giallorossi: il suo cartellino appartiene al Sassuolo.

Un altro nome caldo per la mediana è quello di Brugman: il Benevento avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il Pescara.

SPORTAL.IT | 23-06-2019 09:57