Benevento più lontano da Llorente

C'è il ritorno negli amati Paesi Baschi nel futuro di Fernando Llorente, ma non per indossare la maglia dei rivali della Real Sociedad, ben quella del "suo" Athletic Bilbao, la squadra nella quale l'ex juventino è cresciuto e si è affermato prima di approdare proprio a Torino.

Del destino dell'attaccante del Napoli si è scritto su 'Marca', dove è riportato che Llorente "apprezzerebbe di sicuro" la nuova-vecchia destinazione.

La condizione necessaria affinché l'affare si concretizzi è però che l'Athletic garantisca a Llorente lo stesso ingaggio che il giocatore percepisce al Napoli, club con cui l'attaccante è sotto contratto fino al 2021, ovvero 2,5 milioni netti.

Sembra quindi sfumare per il Benevento il sogno di inserire Llorente in rosa come punta di diamante dell'attacco in vista dell'ormai prossima promozione in A.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 19:41