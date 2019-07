Benevento, quarto colpo in arrivo

Il mercato del Benevento è in fermento: dopo Manfredini, Sau e Kragl, a breve il direttore sportivo Pasquale Foggia metterà a segno il colpo Schiattarella, in arrivo in Campania dopo la risoluzione consensuale del contratto con la Spal. Il giocatore, originario di Mugnano di Napoli, firmerà con i giallorossi un contratto biennale.

In uscita 4 giocatori: il portiere Zagari va in prestito al Gladiator, il centrocampista Cuccurullo e difensore De Caro al Taranto in serie D. Il terzino Tazza all'Arzignano Valchiampo in C. Lo riporta ntr24.tv.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 26-07-2019 10:40