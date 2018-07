Trattativa in corso tra Benevento e Foggia.

I due club lavorano ad uno scambio tra i difensori Alan Empereur e Andrea Costa. Il brasiliano ha già accettato l’offerta del club sannita, mentre il giocatore ex Empoli non sarebbe ancora convinto di trasferirsi in Puglia.

Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 15:00