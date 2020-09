Benevento scatenato, in arrivo Iago Falque

Il Benevento si conferma una delle società più attive in questa sessione di calciomercato: la formazione allenata da Filippo Inzaghi sta per accogliere un nuovo rinforzo in attacco con il prestito di Iago Falque dal Torino .

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, l’attaccante spagnolo sta per lasciare la maglia granata per tentare il rilancio in Campania alla corte di ‘Superpippo’, che dunque completa il proprio tridente dopo gli innesti di Caprari e Lapadula.

Iago Falque è ormai vicinissimo alla firma con il Benevento sulla base di un prestito secco senza opzioni di acquisto: dopo una stagione in ombra con soli 2 gol in 16 presenze tra il Toro ed il Genoa, dove Iago ha giocato in prestito nella seconda parte della stagione, lo spagnolo classe ’90 cerca il rilancio nella squadra neopromossa.

OMNISPORT | 23-09-2020 00:37