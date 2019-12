Benevento sempre più in fuga, affondato il Livorno

Il Benevento si sbarazza del Livorno e continua la sua fuga in solitaria in vetta alla classifica di serie A: gli Stregoni si sono imposti per 2-0 al Picchi e ora hanno 11 punti di vantaggio sul Frosinone secondo, in attesa della partita del Pordenone a Cosenza.

La squadra di Simone Inzaghi comanda il gioco e sblocca il risultato al 13' con Kragl. Nella ripresa più equilibrio ma i labronici restano in nove per gli infortuni di Marsura e Del Prato, arrivati a cambi già esauriti. Nel finale il raddoppio di Letizia all'85' chiude il match.

