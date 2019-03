Il risultato di Benevento-Spezia resta sub iudice, in attesa dell'esito del ricorso del club campano presentato dal presidente Vigorito per il presunto tesseramento irregolare dell'attaccante Okereke.

Questa la nota del giudice sportivo: "Il Giudice Sportivo, ricevuto dalla Soc. Benevento preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, questo Giudice si riserva di decidere in merito all’omologazione del risultato".

SPORTAL.IT | 19-03-2019 15:10