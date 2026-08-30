Benevento–Südtirol 30 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 2a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Benevento–Südtirol: orario, arbitro, ultime gare e confronto stagionale.

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Benevento–Südtirol inaugura la 2a giornata della Serie B 2026-27: si gioca allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento domenica 30 agosto 2026 alle ore 21. Sfida da tripla in notturna nel catino sannita: chi cerca riscatto e chi vuole slancio.

Le ultime partite giocate

Benevento reduce dallo stop interno con il Modena (1-2), Südtirol al debutto vincente su Virtus Entella (1-0). Forma opposta: 0 punti contro 3, con i giallorossi chiamati a reagire davanti al proprio pubblico e gli altoatesini a caccia di conferme.

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Dettaglio degli ultimi risultati:

Benevento : Benevento–Modena 1-2

: Benevento–Modena 1-2 Südtirol: Südtirol–Virtus Entella 1-0

L’arbitro di Benevento–Südtirol

Dirige Mario Perri; assistenti Ceolin e Di Giacinto. Quarto ufficiale Totaro. Al VAR Santoro e all’AVAR Di Vuolo (postazione on site allo Stadio Vigorito). Nel 2026/27 Perri ha arbitrato 1 gara: 0 rigori, 3 ammonizioni, nessuna espulsione; 25 falli fischiati, media 3,0 cartellini a partita.

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Benevento e Südtirol arriva presto ma porta con sé spunti forti: gli altoatesini non hanno mai perso contro i sanniti in Serie B e si presentano dopo un successo di corto muso, cifra stilistica che li accompagna dalla loro prima annata cadetta. I giallorossi hanno segnato di testa con Francesco Salvemini pur faticando nei duelli aerei, mentre il Südtirol ha costruito poco nell’area rivale ma è stato letale nel finale con Simone Davì, in 10 uomini. Occhio anche a Leonardo Sernicola, che contro gli altoatesini ha un feeling particolare con il gol. Tra pressing e gestione del ritmo, saranno dettagli e palle inattive a pesare: i dati suggeriscono una sfida sporca, equilibrata e decisa negli episodi.

Precedenti favorevoli ai biancorossi: il Südtirol è imbattuto contro il Benevento in Serie B (1-1 e 2-0 nelle stagioni 2022/23).

è imbattuto contro il in Serie B (1-1 e 2-0 nelle stagioni 2022/23). Partenza in salita per i sanniti: dopo il 1-2 col Modena, il Benevento rischia per la prima volta due ko nelle prime due giornate di B.

rischia per la prima volta due ko nelle prime due giornate di B. Vittorie di misura: dal 2022/23 il Südtirol è tra le squadre che più vincono con un solo gol di scarto, dietro soltanto al Palermo.

è tra le squadre che più vincono con un solo gol di scarto, dietro soltanto al Palermo. Doppio clean sheet? Finora il Südtirol non ha mai aperto una stagione di B con due gare consecutive senza subire gol.

non ha mai aperto una stagione di B con due gare consecutive senza subire gol. Contrasto in aria: il Benevento ha segnato di testa con Salvemini pur essendo tra le squadre meno efficaci nei duelli aerei nel primo turno; l’avversario ha fatto persino peggio.

ha segnato di testa con pur essendo tra le squadre meno efficaci nei duelli aerei nel primo turno; l’avversario ha fatto persino peggio. Pragmatismo altoatesino: contro la Virtus Entella il Südtirol ha toccato pochi palloni in area ma ha capitalizzato al 90′ con Davì .

ha toccato pochi palloni in area ma ha capitalizzato al 90′ con . Uomo-carisma: Leonardo Sernicola ha già punito due volte il Südtirol in B, compreso il 6-1 inflitto dallo Spezia nella scorsa stagione.

ha già punito due volte il in B, compreso il 6-1 inflitto dallo Spezia nella scorsa stagione. Panchina incisiva: dalla scorsa annata, il Südtirol è tra le squadre che hanno segnato più con giocatori subentrati.

Le statistiche stagionali di Benevento e Südtirol

Numeri alla mano dopo una giornata: possesso simile (Benevento 50,7%; Südtirol 48,7), ma impronta diversa. I giallorossi hanno creato di più (15 tiri, 3 nello specchio) pagando in transizione (2 reti incassate), gli altoatesini hanno difeso con ordine (clean sheet) e colpito con pochi tentativi (5 tiri, 2 nello specchio). Pressing più aggressivo per il Südtirol (PPDA 12,5) rispetto al Benevento (17,5). Nei duelli aerei il saldo premia i sanniti (53% vinti) su biancorossi in difficoltà (24%).

Giocatori chiave: per il Benevento ha già timbrato Francesco Salvemini (1 gol) su assist di Mattia Maita; tra i più ammoniti c’è Leonardo Sernicola (1). Nel Südtirol decide Simone Davì (1 gol) e brilla il clean sheet di Alessandro Plizzari; gialli per Davì, Aljosa Vasic e Silvio Merkaj (1), rosso a Giacomo Stabile. Tra i pali, Gianmarco Vannucchi cerca il primo zero alla voce gol subiti.

Benevento Südtirol Partite giocate 1 1 Vittorie 0 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 1 0 Gol fatti 1 1 Gol subiti 2 0 Tiri totali 15 5 Tiri in porta 3 2 Precisione tiri (%) 20,0 40,0 Possesso palla (%) 50,7 48,7 PPDA (pressing) 17,5 12,5 Duelli aerei vinti (%) 52,9 24,0 Corner a favore 8 1 Falli commessi 11 15 Ammonizioni 1 3 Espulsioni 0 1 Clean sheet 0 1 Capocannoniere Francesco Salvemini (1) Simone Davì (1) Top assist Mattia Maita (1) Nessuno finora Portiere clean sheet Gianmarco Vannucchi (0) Alessandro Plizzari (1)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Benevento–Südtirol e a che ora? Domenica 30 agosto 2026 alle ore 21:00. Dove si gioca Benevento–Südtirol? Allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Chi è l’arbitro di Benevento–Südtirol? L’arbitro è Mario Perri, assistenti Ceolin e Di Giacinto; IV uomo Totaro; VAR Santoro, AVAR Di Vuolo.