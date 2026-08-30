Benevento–Südtirol 30 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Benevento–Südtirol inaugura la 2a giornata della Serie B 2026-27: si gioca allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento domenica 30 agosto 2026 alle ore 21. Sfida da tripla in notturna nel catino sannita: chi cerca riscatto e chi vuole slancio.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Benevento–Südtirol
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Benevento e Südtirol
Le ultime partite giocate
Benevento reduce dallo stop interno con il Modena (1-2), Südtirol al debutto vincente su Virtus Entella (1-0). Forma opposta: 0 punti contro 3, con i giallorossi chiamati a reagire davanti al proprio pubblico e gli altoatesini a caccia di conferme.
Dettaglio degli ultimi risultati:
- Benevento: Benevento–Modena 1-2
- Südtirol: Südtirol–Virtus Entella 1-0
L’arbitro di Benevento–Südtirol
Dirige Mario Perri; assistenti Ceolin e Di Giacinto. Quarto ufficiale Totaro. Al VAR Santoro e all’AVAR Di Vuolo (postazione on site allo Stadio Vigorito). Nel 2026/27 Perri ha arbitrato 1 gara: 0 rigori, 3 ammonizioni, nessuna espulsione; 25 falli fischiati, media 3,0 cartellini a partita.
Informazioni interessanti sul match
Il confronto tra Benevento e Südtirol arriva presto ma porta con sé spunti forti: gli altoatesini non hanno mai perso contro i sanniti in Serie B e si presentano dopo un successo di corto muso, cifra stilistica che li accompagna dalla loro prima annata cadetta. I giallorossi hanno segnato di testa con Francesco Salvemini pur faticando nei duelli aerei, mentre il Südtirol ha costruito poco nell’area rivale ma è stato letale nel finale con Simone Davì, in 10 uomini. Occhio anche a Leonardo Sernicola, che contro gli altoatesini ha un feeling particolare con il gol. Tra pressing e gestione del ritmo, saranno dettagli e palle inattive a pesare: i dati suggeriscono una sfida sporca, equilibrata e decisa negli episodi.
- Precedenti favorevoli ai biancorossi: il Südtirol è imbattuto contro il Benevento in Serie B (1-1 e 2-0 nelle stagioni 2022/23).
- Partenza in salita per i sanniti: dopo il 1-2 col Modena, il Benevento rischia per la prima volta due ko nelle prime due giornate di B.
- Vittorie di misura: dal 2022/23 il Südtirol è tra le squadre che più vincono con un solo gol di scarto, dietro soltanto al Palermo.
- Doppio clean sheet? Finora il Südtirol non ha mai aperto una stagione di B con due gare consecutive senza subire gol.
- Contrasto in aria: il Benevento ha segnato di testa con Salvemini pur essendo tra le squadre meno efficaci nei duelli aerei nel primo turno; l’avversario ha fatto persino peggio.
- Pragmatismo altoatesino: contro la Virtus Entella il Südtirol ha toccato pochi palloni in area ma ha capitalizzato al 90′ con Davì.
- Uomo-carisma: Leonardo Sernicola ha già punito due volte il Südtirol in B, compreso il 6-1 inflitto dallo Spezia nella scorsa stagione.
- Panchina incisiva: dalla scorsa annata, il Südtirol è tra le squadre che hanno segnato più con giocatori subentrati.
Le statistiche stagionali di Benevento e Südtirol
Numeri alla mano dopo una giornata: possesso simile (Benevento 50,7%; Südtirol 48,7), ma impronta diversa. I giallorossi hanno creato di più (15 tiri, 3 nello specchio) pagando in transizione (2 reti incassate), gli altoatesini hanno difeso con ordine (clean sheet) e colpito con pochi tentativi (5 tiri, 2 nello specchio). Pressing più aggressivo per il Südtirol (PPDA 12,5) rispetto al Benevento (17,5). Nei duelli aerei il saldo premia i sanniti (53% vinti) su biancorossi in difficoltà (24%).
Giocatori chiave: per il Benevento ha già timbrato Francesco Salvemini (1 gol) su assist di Mattia Maita; tra i più ammoniti c’è Leonardo Sernicola (1). Nel Südtirol decide Simone Davì (1 gol) e brilla il clean sheet di Alessandro Plizzari; gialli per Davì, Aljosa Vasic e Silvio Merkaj (1), rosso a Giacomo Stabile. Tra i pali, Gianmarco Vannucchi cerca il primo zero alla voce gol subiti.
|Benevento
|Südtirol
|Partite giocate
|1
|1
|Vittorie
|0
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|1
|0
|Gol fatti
|1
|1
|Gol subiti
|2
|0
|Tiri totali
|15
|5
|Tiri in porta
|3
|2
|Precisione tiri (%)
|20,0
|40,0
|Possesso palla (%)
|50,7
|48,7
|PPDA (pressing)
|17,5
|12,5
|Duelli aerei vinti (%)
|52,9
|24,0
|Corner a favore
|8
|1
|Falli commessi
|11
|15
|Ammonizioni
|1
|3
|Espulsioni
|0
|1
|Clean sheet
|0
|1
|Capocannoniere
|Francesco Salvemini (1)
|Simone Davì (1)
|Top assist
|Mattia Maita (1)
|Nessuno finora
|Portiere clean sheet
|Gianmarco Vannucchi (0)
|Alessandro Plizzari (1)
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FAQ
- Quando si gioca Benevento–Südtirol e a che ora?
-
Domenica 30 agosto 2026 alle ore 21:00.
- Dove si gioca Benevento–Südtirol?
-
Allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento.
- Chi è l’arbitro di Benevento–Südtirol?
-
L’arbitro è Mario Perri, assistenti Ceolin e Di Giacinto; IV uomo Totaro; VAR Santoro, AVAR Di Vuolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.