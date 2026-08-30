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CALCIO SERIE B

Benevento–Südtirol 30 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 2a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Benevento–Südtirol: orario, arbitro, ultime gare e confronto stagionale.

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Redazione

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BeneventoSüdtirol inaugura la 2a giornata della Serie B 2026-27: si gioca allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento domenica 30 agosto 2026 alle ore 21. Sfida da tripla in notturna nel catino sannita: chi cerca riscatto e chi vuole slancio.

Le ultime partite giocate

Benevento reduce dallo stop interno con il Modena (1-2), Südtirol al debutto vincente su Virtus Entella (1-0). Forma opposta: 0 punti contro 3, con i giallorossi chiamati a reagire davanti al proprio pubblico e gli altoatesini a caccia di conferme.

Dettaglio degli ultimi risultati:

  • Benevento: Benevento–Modena 1-2
  • Südtirol: Südtirol–Virtus Entella 1-0

L’arbitro di Benevento–Südtirol

Dirige Mario Perri; assistenti Ceolin e Di Giacinto. Quarto ufficiale Totaro. Al VAR Santoro e all’AVAR Di Vuolo (postazione on site allo Stadio Vigorito). Nel 2026/27 Perri ha arbitrato 1 gara: 0 rigori, 3 ammonizioni, nessuna espulsione; 25 falli fischiati, media 3,0 cartellini a partita.

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Benevento e Südtirol arriva presto ma porta con sé spunti forti: gli altoatesini non hanno mai perso contro i sanniti in Serie B e si presentano dopo un successo di corto muso, cifra stilistica che li accompagna dalla loro prima annata cadetta. I giallorossi hanno segnato di testa con Francesco Salvemini pur faticando nei duelli aerei, mentre il Südtirol ha costruito poco nell’area rivale ma è stato letale nel finale con Simone Davì, in 10 uomini. Occhio anche a Leonardo Sernicola, che contro gli altoatesini ha un feeling particolare con il gol. Tra pressing e gestione del ritmo, saranno dettagli e palle inattive a pesare: i dati suggeriscono una sfida sporca, equilibrata e decisa negli episodi.

  • Precedenti favorevoli ai biancorossi: il Südtirol è imbattuto contro il Benevento in Serie B (1-1 e 2-0 nelle stagioni 2022/23).
  • Partenza in salita per i sanniti: dopo il 1-2 col Modena, il Benevento rischia per la prima volta due ko nelle prime due giornate di B.
  • Vittorie di misura: dal 2022/23 il Südtirol è tra le squadre che più vincono con un solo gol di scarto, dietro soltanto al Palermo.
  • Doppio clean sheet? Finora il Südtirol non ha mai aperto una stagione di B con due gare consecutive senza subire gol.
  • Contrasto in aria: il Benevento ha segnato di testa con Salvemini pur essendo tra le squadre meno efficaci nei duelli aerei nel primo turno; l’avversario ha fatto persino peggio.
  • Pragmatismo altoatesino: contro la Virtus Entella il Südtirol ha toccato pochi palloni in area ma ha capitalizzato al 90′ con Davì.
  • Uomo-carisma: Leonardo Sernicola ha già punito due volte il Südtirol in B, compreso il 6-1 inflitto dallo Spezia nella scorsa stagione.
  • Panchina incisiva: dalla scorsa annata, il Südtirol è tra le squadre che hanno segnato più con giocatori subentrati.

Le statistiche stagionali di Benevento e Südtirol

Numeri alla mano dopo una giornata: possesso simile (Benevento 50,7%; Südtirol 48,7), ma impronta diversa. I giallorossi hanno creato di più (15 tiri, 3 nello specchio) pagando in transizione (2 reti incassate), gli altoatesini hanno difeso con ordine (clean sheet) e colpito con pochi tentativi (5 tiri, 2 nello specchio). Pressing più aggressivo per il Südtirol (PPDA 12,5) rispetto al Benevento (17,5). Nei duelli aerei il saldo premia i sanniti (53% vinti) su biancorossi in difficoltà (24%).

Giocatori chiave: per il Benevento ha già timbrato Francesco Salvemini (1 gol) su assist di Mattia Maita; tra i più ammoniti c’è Leonardo Sernicola (1). Nel Südtirol decide Simone Davì (1 gol) e brilla il clean sheet di Alessandro Plizzari; gialli per Davì, Aljosa Vasic e Silvio Merkaj (1), rosso a Giacomo Stabile. Tra i pali, Gianmarco Vannucchi cerca il primo zero alla voce gol subiti.

Benevento Südtirol
Partite giocate 1 1
Vittorie 0 1
Pareggi 0 0
Sconfitte 1 0
Gol fatti 1 1
Gol subiti 2 0
Tiri totali 15 5
Tiri in porta 3 2
Precisione tiri (%) 20,0 40,0
Possesso palla (%) 50,7 48,7
PPDA (pressing) 17,5 12,5
Duelli aerei vinti (%) 52,9 24,0
Corner a favore 8 1
Falli commessi 11 15
Ammonizioni 1 3
Espulsioni 0 1
Clean sheet 0 1
Capocannoniere Francesco Salvemini (1) Simone Davì (1)
Top assist Mattia Maita (1) Nessuno finora
Portiere clean sheet Gianmarco Vannucchi (0) Alessandro Plizzari (1)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Benevento–Südtirol e a che ora?

Domenica 30 agosto 2026 alle ore 21:00.

Dove si gioca Benevento–Südtirol?

Allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento.

Chi è l’arbitro di Benevento–Südtirol?

L’arbitro è Mario Perri, assistenti Ceolin e Di Giacinto; IV uomo Totaro; VAR Santoro, AVAR Di Vuolo.

Benevento–Südtirol 30 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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