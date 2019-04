Benevento, svolta per lo stadio

Svolta storica per il Benevento Calcio. Il Comune ha infatti dato il via libera per la concessione alla società giallorossa della gestione dello stadio “Oreste Vigorito” per i prossimi 15 anni.

La Giunta presieduta dal sindaco Clemente Mastella, si legge in una nota, "questo pomeriggio ha deliberato le linee guida da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per la gestione dello Stadio 'Ciro Vigorito' per i prossimi 15 anni. La Giunta ha preso atto delle trattative avviate con il Benevento Calcio, con ampia e reciproca soddisfazione, per la definizione complessiva del rapporto convenzionale e ha quindi approvato la linea di indirizzo volta all'affidamento in concessione per 15 anni dell'impianto, in linea con le esigenze di un assetto stabile e definito di tale gestione anche alla luce dell'attuale stato di dissesto dell'Amministrazione Comunale. Nel contempo il predetto periodo di concessione potrà consentire all'affidatario, individuato all'esito delle procedure di legge, stabilità di gestione e prospettive corrette negli adempimenti di volta in volta necessari per le manifestazioni sportive di riferimento, anche alla luce dei miglioramenti dell'impianto già in essere e di quelli in corso di perfezionamento per le prossime Universiadi".

SPORTAL.IT | 12-04-2019 22:45