Benevento, tre colpi prima del ritiro

Il Benevento procede spedito sul mercato alla ricerca di rinforzi da consegnare a Filipppo Inzaghi (almeno tre) prima dell'inizio del ritiro a Pinzolo. Due colpi in arrivo secondo quanto riporta ntr24.tv sono Brugman dal Pescara e Falzerano dal Perugia: i due affari sono ormai in chiusura. Sempre per il centrocampo più lontano Kragl, per cui c'è una folta concorrenza. In difesa occhi su Migliorini che si svincola a zero dalla Salernitana. Per l'attacco il nome caldo resta il doriano Bonazzoli, più complicata la trattativa per Mancuso: la Juventus ha alzato il prezzo e l'affare è ora in stallo.

Gli Stregoni sono anche molto attivi sul fronte uscite: il ds Foggia punta di piazzare una decina di giocatori, in partenza tra gli altri Puggioni, Di Chiara, Costa, Billong e i giovani Sparandeo, Filogamo, Tazza. Senza dimenticare Iemmello, per cui si attende l'offerta giusta visto l'alto stipendio che percepisce.

SPORTAL.IT | 27-06-2019 14:35