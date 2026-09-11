Benevento-Verona 11 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 4ª giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Benevento-Verona: forma recente, arbitro, curiosità e confronto dati stagionali.

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Benevento–Verona accende la 4ª giornata della Serie B 2026-27 allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Le Streghe inseguono riscatto: Benevento è 17° con 1 punto in 3 gare (1 pareggio, 2 sconfitte; 2 gol segnati, 4 subiti). Gli scaligeri del Verona sono 10° a quota 4 (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta; 7 gol fatti, 3 incassati) e arrivano in crescita. Non un big match, ma un test pesante per la classifica: chi deve uscire dalla zona calda sfida chi vuole accelerare verso l’alto.

Le ultime partite giocate

Benevento in cerca di slancio dopo un avvio complicato, con pochi gol e margini di miglioramento in fase di finalizzazione. Il Verona alterna una caduta e un pari a un successo roboante: segnali di potenziale offensivo in netta crescita. Ecco il quadro della forma recente.

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Benevento ko x ko Verona ko x ok

Nelle ultime 3 di campionato il Benevento ha raccolto 1 punto; il Verona ne ha totalizzati 4. Dettaglio risultati:

Benevento

Benevento–Modena 1-2; Benevento–Südtirol 1-1; Ascoli–Benevento 1-0

Verona

Verona–Ascoli 1-2; Calcio Padova–Verona 1-1; Verona–Arezzo 5-0

L’arbitro di Benevento-Verona

La gara si gioca allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Arbitro designato: MARINELLI. Squadra arbitrale: assistenti ZANELLATI e DJURDJEVIC; IV ufficiale TROPIANO; al VAR BARONI (on site) e AVAR VOLPI (on site). Dati statistici aggiornati sull’arbitro non comunicati ufficialmente per questa giornata.

Arbitro : MARINELLI

: Assistenti : ZANELLATI – DJURDJEVIC

: – IV : TROPIANO

: VAR : BARONI (on site Stadio Vigorito)

: (on site Stadio Vigorito) AVAR: VOLPI (on site Stadio Vigorito)

Statistiche interessanti

Precedenti, trend e numeri raccontano una sfida dal doppio volto. Il Benevento ha storicamente tenuto testa all’Hellas Verona in Serie B, con un bilancio favorevole nelle ultime uscite dirette e un successo netto nel 2019 che resta nella memoria dei tifosi. In casa, in Campania, l’equilibrio regna: una vittoria per parte. La fotografia dell’avvio 2026-27 è però contrastante: le Streghe vivono la partenza più complicata degli ultimi anni con solo due reti all’attivo, mentre gli scaligeri del Verona hanno sprigionato potenziale offensivo e solidità difensiva, arrivando da un 5-0 che ha scaldato l’ambiente. I numeri avanzati esaltano l’intensità veneta (pressione alta, pochi tiri concessi) e mettono il faro sull’urgenza sannita di sbloccarsi davanti. Occhio ai giovani: tra i gialloblù è spuntato un talento capace di incidere a partita in corso con una media realizzativa da record, mentre nel Benevento diversi attaccanti cercano la prima gioia stagionale. Ingredienti per una gara tattica, in cui l’inerzia iniziale e le palle inattive potrebbero pesare tantissimo.

Nei quattro confronti recenti in Serie B, il Benevento ha perso una sola volta contro l’ Hellas Verona e ha vinto l’ultimo incrocio 3-0 (22 aprile 2019, tripletta di Massimo Coda ).

ha perso una sola volta contro l’ e ha vinto l’ultimo incrocio 3-0 (22 aprile 2019, tripletta di ). In Campania c’è perfetta parità: Benevento – Hellas Verona registra una vittoria per parte (2-0 Benevento nel 2016; 1-0 Hellas Verona nel 2018).

– registra una vittoria per parte (2-0 nel 2016; 1-0 nel 2018). Avvio in salita per il Benevento : un solo punto dopo tre turni e appena due reti segnate, tra gli attacchi meno prolifici del torneo.

: un solo punto dopo tre turni e appena due reti segnate, tra gli attacchi meno prolifici del torneo. Verona in fiducia dopo il 5-0 all’ Arezzo : può centrare due successi di fila in Serie B come non accadeva da marzo 2019 e puntare a una nuova serie di clean sheet.

in fiducia dopo il 5-0 all’ : può centrare due successi di fila in Serie B come non accadeva da marzo 2019 e puntare a una nuova serie di clean sheet. Solidità scaligera: il Verona ha concesso meno tiri totali (21) e in porta (6) in campionato; in avanti guida anche per Expected Goals e gol realizzati.

ha concesso meno tiri totali (21) e in porta (6) in campionato; in avanti guida anche per Expected Goals e gol realizzati. Nel Benevento , cinque attaccanti hanno già tirato senza segnare: tra loro Marco Tumminello , Luigi Cherubini , Davide Lamesta , Guglielmo Mignani e David Okereke .

, cinque attaccanti hanno già tirato senza segnare: tra loro , , , e . Fenomeno baby gialloblù: Salvatore Cerbone, classe 2007, ha messo a segno una doppietta da subentrato con una media di un gol ogni 15 minuti finora.

Le statistiche stagionali di Benevento e Verona

Confronto netto dopo tre giornate: il Benevento segna poco (2 gol) e concede 4 reti con possesso medio al 48,6% e PPDA 15,9; il Verona ha un rendimento più brillante (7 gol fatti, 3 subiti), possesso 58,7% e pressione più aggressiva (PPDA 9,1). Tiri in porta: 8 per i sanniti contro 19 degli scaligeri; precisione al tiro 22,9% contro 47,5%: fotografia di un attacco veneto più efficace e di una difesa che limita molto le conclusioni avversarie.

Focus giocatori: nel Benevento il capocannoniere è Francesco Salvemini (2 gol), mentre il miglior assistman è Mattia Maita (1). Capitolo disciplina: rosso per Antonio Prisco; diverse ammonizioni distribuite. Tra i pali, Gianmarco Vannucchi ancora a secco di clean sheet. Nel Verona guidano la classifica marcatori Samuele Mulattieri e Salvatore Cerbone (2 gol ciascuno), top assistman Domagoj Bradarić (2). Ammoniti, tra gli altri, Fallou Cham, Abdou Harroui e Tobias Slotsager (1 a testa). In porta, Nicola Leali conta 1 clean sheet. Indisponibili/infortuni: situazione in aggiornamento, eventuali defezioni verranno valutate nelle ore precedenti al match.

Benevento Verona Partite giocate 3 3 Vittorie 0 1 Pareggi 1 1 Sconfitte 2 1 Gol fatti 2 7 Gol subiti 4 3 Possesso palla % 48,6 58,7 PPDA (pressione) 15,9 9,1 Tiri totali 35 40 Tiri in porta 8 19 Precisione tiro % 22,9 47,5 Cartellini gialli 5 5 Clean sheet 0 1 Assist di squadra 1 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Benevento-Verona e a che ora è il calcio d’inizio? La partita è valida per la 4ª giornata della Serie B 2026-27. Data e orario ufficiali del calcio d’inizio saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Benevento-Verona? Allo Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Chi è l’arbitro di Benevento-Verona? Arbitro MARINELLI; assistenti ZANELLATI e DJURDJEVIC; IV ufficiale TROPIANO; VAR BARONI e AVAR VOLPI (on site). Quali partite si giocano oggi di Serie A? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie A: Venezia-Fiorentina (ore 20.45) Quali partite si giocano oggi di Serie B? Oggi sono in programma le seguenti partite di Serie B: Empoli-Arezzo (ore 19.00), Benevento-Hellas Verona (ore 21.00) e Pisa-Virtus Entella (ore 21.00) Quali partite si giocano oggi? Oggi sono in programma le seguenti partite:

Serie A: Venezia-Fiorentina (ore 20.45)

Serie B: Empoli-Arezzo (ore 19.00), Benevento-Hellas Verona (ore 21.00) e Pisa-Virtus Entella (ore 21.00)