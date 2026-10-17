Benevento-Vicenza 17 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Ambizioni playoff e voglia di riscatto: Benevento–Vicenza, 7ª giornata di Serie B 2026-27, si gioca il 17 ottobre alle 15 al Ciro Vigorito di Benevento. I campani sono ottavi con 10 punti: 3 vittorie, un pareggio, 2 sconfitte, 8 gol segnati e 5 subiti. I veneti, sedicesimi a quota 5, contano una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, con 7 reti realizzate e 13 incassate. Non un big match, ma una sfida tra chi vuole consolidarsi in zona playoff e chi cerca punti per allontanarsi dalle posizioni pericolose.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Benevento-Vicenza
- Precedenti e curiosità: le pillole del match
- Le statistiche stagionali di Benevento e Vicenza
Le ultime partite giocate
Il Benevento arriva all’appuntamento con tre vittorie consecutive e due gare di fila senza subire gol: un cambio di passo che ha rilanciato le ambizioni dei campani. Ben diverso il momento del Vicenza, senza successi nelle ultime cinque partite e reduce da due sconfitte consecutive. Il bilancio di questo segmento di campionato è di 10 punti per i giallorossi contro i 2 dei biancorossi.
|Ultime cinque partite
|Benevento
|Vicenza
|Vittorie
|3
|0
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|1
|3
|Punti conquistati
|10
|2
|Gol segnati
|7
|4
|Gol subiti
|3
|11
Il dettaglio dei risultati del Benevento, dal meno recente al più recente:
- Benevento–Südtirol 1-1: pareggio.
- Ascoli–Benevento 1-0: sconfitta.
- Benevento–Verona 3-1: vittoria.
- Carrarese–Benevento 0-1: vittoria.
- Benevento–Cesena 2-0: vittoria.
Il percorso recente del Vicenza, nello stesso ordine:
- Avellino–Vicenza 3-0: sconfitta.
- Virtus Entella–Vicenza 2-2: pareggio.
- Vicenza–Juve Stabia 1-1: pareggio.
- Verona–Vicenza 2-1: sconfitta.
- Vicenza–Pisa 0-3: sconfitta.
L’arbitro di Benevento-Vicenza
A dirigere Benevento–Vicenza sarà Simone Galipò, affiancato dagli assistenti Zanellati e Tempestilli. Esposito sarà il quarto ufficiale, mentre Giua e Fourneau ricopriranno rispettivamente i ruoli di VAR e AVAR, entrambi presenti al Vigorito. Nella Serie B 2026-27, Galipò conta finora una direzione: 26 falli fischiati, 7 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è dunque di 7 cartellini a partita, con un provvedimento disciplinare ogni 3,7 falli: numeri da leggere tenendo conto del campione ancora limitato.
Precedenti e curiosità: le pillole del match
La sfida del Vigorito mette di fronte due squadre in momenti opposti. Il Benevento ha trovato continuità, vincendo tre gare consecutive e chiudendo le ultime due senza incassare reti: un segnale di equilibrio, oltre che di fiducia. Il Vicenza, invece, cerca una svolta dopo cinque incontri senza successi e deve fare i conti anche con precedenti sfavorevoli, non avendo mai battuto i campani in Serie B. Una possibile chiave sarà il gioco aereo: i veneti hanno già subito quattro gol di testa, mentre i giallorossi non ne hanno ancora concessi. Attenzione anche alle riconquiste avanzate, dalle quali i padroni di casa hanno ricavato più conclusioni di qualsiasi altra squadra del torneo. Tra i singoli spicca Luigi Cherubini, che in cadetteria ha segnato soltanto in casa. Sul fronte opposto, Filippo Costa e Riccardo Marchizza vantano numeri interessanti nei duelli difensivi: servirà però una risposta collettiva per arginare l’attacco campano e ritrovare punti preziosi.
- Precedenti a senso unico: il Vicenza non ha mai battuto il Benevento nei quattro confronti di Serie B disputati tra il 2016 e il 2022, raccogliendo due pareggi e due sconfitte. Solo contro la Virtus Lanciano i veneti hanno giocato più incontri senza vincere: sei, con due pareggi e quattro ko. Anche contro Carpi e Fiorentina sono quattro le sfide senza successi.
- Il Benevento punta al poker: dopo un solo punto nelle prime tre giornate, i campani hanno infilato tre vittorie. Un quarto successo consecutivo sarebbe il primo dalla striscia di cinque registrata tra novembre 2021 e gennaio 2022. Vincere ancora senza subire gol, dopo le gare contro Carrarese e Cesena, significherebbe inoltre ritrovare tre successi di fila a porta inviolata per la prima volta da febbraio 2022.
- Il Vicenza vuole riaccendere il motore: dopo il 3-2 al Catanzaro all’esordio, sono arrivati soltanto due punti in cinque partite. I biancorossi non attraversano una serie più lunga senza vittorie in cadetteria dall’ottobre-novembre 2021, quando con Cristian Brocchi in panchina rimasero a secco di successi per sei incontri.
- Riconquistare e colpire: il Benevento guida il campionato con 15 conclusioni nate da recuperi offensivi, contro le sei del Vicenza. I veneti sono invece ultimi per sequenze su azione di almeno dieci passaggi concluse con un tiro o un tocco in area: appena tre.
- Il cielo può fare la differenza: il Vicenza ha subito quattro gol di testa, più di ogni altra squadra del torneo, pari al 31% delle 13 reti incassate. Il Benevento è ancora imbattuto su questo fondamentale, come Ascoli, Juve Stabia e Südtirol.
- Fattore casa per Luigi Cherubini: tutte le sue sei reti in Serie B sono arrivate davanti al pubblico amico, compresa l’ultima contro il Cesena. Considerando le ultime tre stagioni, dal 2024-25, soltanto Francesco Pio Esposito, con 11 gol interni, e Antonio Raimondo, con nove, sono più giovani di lui tra i giocatori con oltre cinque marcature casalinghe.
- Due difensori difficili da superare: Filippo Costa, con 314 minuti, e Riccardo Marchizza, con 360, figurano tra i primi otto difensori del campionato per minuti giocati senza essere saltati in dribbling. Due risorse su cui il Vicenza può costruire la propria resistenza.
Le statistiche stagionali di Benevento e Vicenza
Il possesso palla è praticamente identico, 47,7% per il Benevento e 47,8% per il Vicenza, ma i risultati raccontano una differenza netta nella protezione della porta. I campani hanno subito cinque gol in sei partite, una media di 0,83, contro i 13 dei veneti, pari a 2,17 per incontro. Il divario emerge anche nelle conclusioni concesse: 69 contro 90. In attacco il Benevento produce di più, con 74 tiri e 24 conclusioni nello specchio contro 54 e 21. Il Vicenza mostra però una precisione al tiro superiore, 38,89% contro 32,43%, e una migliore percentuale realizzativa, 12,96% contro 10,81%. Pesa la gestione del vantaggio: i biancorossi hanno già lasciato per strada sette punti dopo essere passati avanti, i giallorossi tre.
Tra i marcatori guida il Benevento Francesco Salvemini, autore di due gol; a quota uno figurano Luigi Cherubini, Davide Lamesta, David Okereke, Edoardo Pierozzi, Antonio Prisco e Antonis Siatounis. Il miglior realizzatore del Vicenza è Silvio Merkaj, con due reti; hanno segnato un gol ciascuno Nicolò Brighenti, Tommaso Corazza, Giuseppe Cuomo, Claudio Morra, Alessandro Pietrelli e Nicola Rauti. I riferimenti negli assist sono Mattia Maita e Lorenzo Caferri, entrambi a quota due. Sul piano disciplinare, Christian Kouan è il più ammonito dei campani con quattro gialli, mentre Antonio Prisco ha rimediato l’unica espulsione, per doppia ammonizione. Nei veneti il primato dei gialli è condiviso da Silvio Merkaj e Mattia Valoti, con due ciascuno, e non risultano espulsioni. In porta, Gianmarco Vannucchi conta due gare senza subire gol e 12 parate; Riccardo Gagno cerca ancora la prima porta inviolata, nonostante 28 interventi.
|Statistica
|Benevento
|Vicenza
|Posizione in classifica
|8ª
|16ª
|Punti
|10
|5
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|3
|1
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|2
|3
|Gol segnati
|8
|7
|Gol subiti
|5
|13
|Media gol subiti per partita
|0,83
|2,17
|Gare a porta inviolata
|2
|0
|Possesso palla
|47,7%
|47,8%
|Tiri totali
|74
|54
|Tiri nello specchio
|24
|21
|Precisione al tiro
|32,43%
|38,89%
|Percentuale realizzativa
|10,81%
|12,96%
|Tiri concessi
|69
|90
|Precisione nei passaggi
|83,38%
|82,53%
|Calci d’angolo
|36
|40
|Falli commessi
|79
|95
|Cartellini gialli
|16
|12
|Cartellini rossi
|1
|0
|Punti persi da situazioni di vantaggio
|3
|7
|Capocannoniere
|Francesco Salvemini: 2
|Silvio Merkaj: 2
|Giocatore con più assist
|Mattia Maita: 2
|Lorenzo Caferri: 2
|Giocatore con più ammonizioni
|Christian Kouan: 4
|Silvio Merkaj e Mattia Valoti: 2
|Giocatore con più espulsioni
|Antonio Prisco: 1
|Nessuno
|Porte inviolate del portiere
|Gianmarco Vannucchi: 2
|Riccardo Gagno: 0
|Parate del portiere
|Gianmarco Vannucchi: 12
|Riccardo Gagno: 28
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Benevento-Vicenza?
-
Benevento-Vicenza, valida per la 7ª giornata della Serie B 2026-27, si gioca il 17 ottobre 2026 alle ore 15:00, ora italiana.
- Dove si gioca Benevento-Vicenza?
-
La partita si disputa allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.
- Chi è l'arbitro di Benevento-Vicenza?
-
L'arbitro è Simone Galipò, con Zanellati e Tempestilli come assistenti. Il quarto ufficiale è Esposito; al VAR ci sarà Giua, affiancato dall'AVAR Fourneau.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.