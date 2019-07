Benevento, Vigorito parla del mercato

Il presidente del Benevento Vigorito fa un primo bilancio del mercato dei giallorossi: "Il nostro direttore sta operando su una intelaiatura di calciatori scelti e confermati per le doti morali e tecniche – sono le parole riportate da Ottopagine -. Credo che lui abbia voluto colmare le lacune emerse lo scorso anno. Dopo la forte delusione della sconfitta col Cittadella, si poteva cadere nell'errore di rivoluzionare tutto, mentre si è deciso di far emergere il buono che c'era. Foggia ha voluto operare in maniera chirurgica. I vari Sau, Kragl e Manfredini, oltre Schiattarella che è in viaggio, sono tre pezzi di un mosaico che alla fine dovrebbe essere bello. Sarà un gruppo più competitivo rispetto a quello dello scorso anno, perché abbiamo fatto ammenda di alcuni errori".

"Oggi abbiamo a disposizione diversi atleti che nello scorso luglio non c'erano: sto parlando di Antei, Armenteros, lo stesso Caldirola e anche Vokic di cui si dice un gran bene. Questi, aggiunti, ai quattri nuovi arrivati, ci permettono di poter parlare di molti volti nuovi che potremmo utilizzare sin da subito. Non prendermo tanto per far vendere qualche copia in più. Saranno inseriti in prima squadra anche due giovani del vivaio, o forse tre. Questa è la garanzia di una società che guarda lontano".

SPORTAL.IT | 28-07-2019 09:36