Benevento, visite in corso per Nocerino

Partito in direzione USA a febbraio del 2016, Antonio Nocerino è ad un passo dal tornare in Italia.

L'ex centrocampista del Milan, con cui ha giocato dal 2011 al 2014, sta sostenendo le visite con il Benevento che è vicino anche a Christian Maggio.

Nocerino, terminata l'esperienza in rossonero, è andato in prestito al West Ham, al Torino e al Parma prima di svincolarsi e accasarsi agli Orlando City di Kakà.

In America il classe 1985 ha disputato cinquantacinque presenze siglando una rete, prima di svincolarsi a gennaio.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 15:45