Benfica-Fenerbahçe, moviola: il Var grazia due volte Mou, follia Talisca, quante polemiche, la maledizione dello Special One

Quarantacinque anni, internazionale dal 2010, Slavko Vincic (connazionale del presidente dell’Uefa Ceferin), la scelta per Benfica-Fenerbahce, è tra gli arbitri più stimati in Europa, ha arbitrato l’ultima finale di Champions ed era tra i candidati per dirigere la finale di Euro2024, che fu poi affidata a Letexier. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti. Di recente ha fatto però arrabbiare il Milan nella gara (poi vinta dai rossoneri) a Madrid contro il Real, soprattutto per il rigore fischiato a favore delle merengues. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti tra le due squadre

Nei cinque precedenti tra le due squadre una sola vittoria dei turchi, due pareggi e due successi dei portoghesi.

L’arbitro ha espulso Talisca

Coadiuvato dagli assistenti Klančnik e Kovačič con Šmajc IV uomo, Borošak al Var e Perič all’Avar, l’arbitro ha ammonito al 19′ st Lage B. (Benfica (Por)), al 24′ st Barreiro L. (Benfica (Por)), al 40′ st Silva A. (Benfica (Por)) al 30′ pt Amrabat S. (Fenerbahce (Tur)), al 34′ st Talisca (Fenerbahce (Tur), al 42′ st Soyuncu C. (Fenerbahce (Tur). Espulso al al 37′ st Talisca (Fenerbahce (Tur) per doppia ammonizione.

Benfica-Fenerbahce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Subito polemiche già in avvio: l Benfica parte forte e al 11’ trova il gol con Pavlidis, ma il VAR annulla per un fuorigioco dubbio. Al 23’ è Barreiro a insaccare, ma l’arbitro Siebert annulla per un fallo in attacco che scatena le proteste dei lusitani. Il dominio territoriale dei portoghesi si concretizza al 35’, quando Akturkoglu riceve da Aursnes, salta Skriniar e batte Livakovic con un destro preciso sul secondo palo. Nella ripresa follia di Talisca che si prende due gialli in tre minuti e viene espulso, lasciando i turchi in 10. Una decisione che fatto andare su tutte le furie i calciatori del Fenerbahce. Al contrario lo Special One ha mantenuto la calma, venendo colto dalle telecamere mentre osservava la scena con le braccia lungo i fianchi e il volto corrucciato. Mou, che già nel primo tempo aveva attirato l’attenzione dei cameramen mentre mimava il gesto del Var in seguito al gol, poi annullato, di Pavlidis. Dopo 5′ di recupero Benfica-Fenerbahce finisce 1-0 risultato che, dopo lo 0-0 dell’andata, promuove i portoghesi.

L’incubo di Mourinho

L’ultima volta che Mourinho ha giocato una partita di Champions League è stato il 10 marzo 2020, Lipsia-Tottenham. Da allora, sono trascorsi quasi 2.000 giorni senza che Mou tornasse nella competizione che aveva vinto due volte.