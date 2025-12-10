Benfica-Napoli: formazioni, orario, info, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-2026

Conte sarà ospite al Da Luz di Lisbona per la sfida contro gli uomini di Mourinho: le possibili scelte dei due allenatori e come seguire la sfida

Grande attesa per una delle sfide più interessanti della sesta giornata della League Phase di Champions. Questa sera, allo stadio Da Luz di Lisbona, si affrontano Benfica e Napoli, di grande rilievo anche per il confronto in panchina tra Mourinho e Conte. I partenopei arrivano all’appuntamento dopo la vittoria contro il Qarabag, un successo che ha restituito fiducia agli azzurri, ora in zona playoff. Gli azzurri mantengono vive le speranze di qualificazione diretta agli ottavi, ma servirà assolutamente evitare passi falsi. Situazione meno serena in casa Benfica, che ha trovato soltanto nell’ultimo turno il primo successo europeo della stagione, battendo l’Ajax.

Dove vedere Benfica-Napoli: diretta tv e streaming

La sfida tra Benfica e Napoli, valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. Il match sarà quindi accessibile tramite l’app dedicata, disponibile su smart TV e sui principali dispositivi mobili, tra cui smartphone, tablet, PC e console. Per chi preferisse seguire l’andamento della gara azione per azione, sarà attiva anche la webcronaca testuale di Benfica-Napoli su Virgilio Sport, con aggiornamenti in tempo reale su risultato, marcatori e tabellino finale.

Ecco, dunque, tutte le info per vedere la partita di Champions in tv e in streaming:

Partita : Benfica-Napoli

: Benfica-Napoli Diretta tv : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Data : 10 dicembre 2025

: 10 dicembre 2025 Orario : ore 21

: ore 21 Competizione: Champions League

Benfica-Napoli, le probabili formazioni

Il Napoli arriva alla sesta giornata della League Phase dopo il successo conquistato al Maradona contro il Qarabag, risultato che ha portato la squadra di Conte a quota sette punti. L’allenatore azzurro, ancora alle prese con un’infermeria affollata, conferma il 3-4-3 e gli stessi interpreti impiegati contro la Juventus in campionato: Hojlund al centro del tridente con Neres e Lang ai suoi lati, Rrahmani guida la linea difensiva con Beukema e Buongiorno, mentre in mezzo al campo agiranno Elmas e McTominay.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.

Situazione più complessa per il Benfica, che ha perso le prime quattro gare europee e ha conquistato la prima vittoria solo nel turno precedente grazie allo 0-2 sul campo dell’Ajax, unica formazione ancora ferma a zero punti. Mourinho dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1: Pavlidis sarà il riferimento offensivo, con Aursnes, Barreiro e Sudakov alle spalle, mentre Barrenechea e Rios comporranno la coppia davanti alla difesa.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho

L’arbitro di Benfica-Napoli

La direzione di gara sarà affidata allo sloveno Slavko Vincic, arbitro designato per la penultima finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid disputata nel 2024. A coadiuvarlo saranno gli assistenti connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, mentre il quarto ufficiale sarà David Smajc, anch’egli sloveno. Al VAR opererà il tedesco Christian Dingert, assistito dall’inglese Stuart Attwell. Con il Napoli, Vincic vanta un solo precedente, piuttosto recente: risale al dicembre 2023, quando gli azzurri superarono il Braga per 2-0 nella fase a gironi di Champions League.