Benfica-Napoli: le formazioni ufficiali. Olivera, Neres, Hojlund: le scelte di Conte per battere Mourinho

Il tecnico conferma la squadra che ha battuto la Juventus: gli azzurri cercano i primi punti in Europa lontano dal Maradona. Due cambi per lo Special One

Quella tra Benfica e Napoli è una gara decisiva per il cammino in Champions League di entrambe le squadre: anche per limiti dovuti agli infortuni, Antonio Conte la affronta con la stessa squadra che ha superato la Juventus, con Neres e Lang ai lati di Hojlund e Politano ancora in panchina. Olivera vince il ballotaggio come terzino sinistro. José Mourinho insiste col 4-2-3-1: due i cambi per lo Special One rispetto al match con lo Sporting.

Benfica-Napoli: le formazioni ufficiali

Prima di scoprire le formazioni ufficiali delle due squadre, ricordiamo che il Napoli è ancora alla ricerca dei primi punti lontano dal Maradona in Champions League: la squadra di Antonio Conte ha perso sul campo del Manchester City e ha incassato un terrificante 6-2 a Eindhoven contro il Psv. Gli azzurri hanno 7 punti, tutti guadagnati in casa, mentre il Benfica di José Mourinho è davanti a un vero e proprio bivio: finora i lusitani hanno conquistato solo 3 punti contro l’Ajax.

Le scelte di Conte: Olivera e il tridente

Per battere Mourinho, Conte si affida al Napoli che ha piegato la Juventus. Confermato il 3-4-3 con cui sono arrivate le ultime 5 vittorie tra campionato e Champions League, col tridente composto da Neres e Lang ai lati di Hojlund e Politano ancora in panchina. Davanti a Milinkovic-Savic c’è il terzetto composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno, con Di Lorenzo sull’out destro. A sinistra Olivera vince l’unico vero ballottaggio, quello con Spinazzola, mentre a centrocampo figurano ancora McTominay ed Elmas, vice-Lobotka d’emergenza.

Mourinho e il Benfica migliore

Mourinho risponde col 4-2-3-1 e una formazione simile ma non identica a quella che ha rimontato lo Sporting nell’ultima giornata della Liga portoghese (1-1 il risultato del big match). Trubin inamovibile tra i pali, davanti a lui la coppia di centrali composta da Otamendi e Araujo, che prende il posto di Antonio Silva, con Dedic e Dahl chiamati a spingere sulle fasce. In mezzo l’ex Juve Barranechea a fare da schermo e Richard Rios come regista, mentre il terzetto di trequartisti dovrebbe essere composto da Aursnes, Barreiro e Sudakov, ucraino accostato in estate anche al Napoli. In avanti l’altro cambio, con Ivanovic al posto del greco Pavlidis.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barranechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. All. Mourinho

Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barranechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. All. Mourinho Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.

