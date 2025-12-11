Benfica-Napoli, moviola: l’episodio di Di Lorenzo inchioda Conte

La prova dell’arbitro Slavko Vincic al Da Luz nella gara di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto sloveno ha ammonito tre giocatori

Quarantasei anni, internazionale dal 2010, Slavko Vincic (connazionale del presidente dell’Uefa Ceferin), la scelta per Benfica-Napoli, è tra gli arbitri più stimati in Europa, ha arbitrato l’ultima finale di Champions ed era tra i candidati per dirigere la finale di Euro2024, che fu poi affidata a Letexier. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti. Di recente ha fatto però arrabbiare il Milan nella gara (poi vinta dai rossoneri) a Madrid contro il Real, soprattutto per il rigore fischiato a favore delle merengues ma vediamo come se l’è cavata ieri al Da Luz.

I precedenti con il Napoli

Un solo incrocio per il fischietto sloveno con gli azzurri che con lui vinsero 2-0 contro il Braga due anni fa.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Klančnik e Kovačič con Šmajc IV uomo, il tedesco Dingert al Var e l’inglese Attwell all’Avar, l’arbitro ha ammonito Lang, Dedic e Vergara

Benfica-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ Barreiro crolla a terra in area, forse colpito da Elmas. L’arbitro lascia correre. La prova negativa della squadra di Conte è sintetizzata dal fatto che gli azzurri in tutta la gara hanno avuto una sola occasione con Di Lorenzo mentre dopo il secondo gol non hanno saputo reagire, senza dare mai l’impressione di poter pareggiare. Regolare il gol di Rios al 20′ così come quello di Barreiro al 49′. Primo giallo al 52′: Lang sgambetta Ivanovic e viene ammonito. Giallo anche per Dedic all’82’. Ammonito anche Vergara per un fallo su Dahl all’87’. Dopo 7′ di recupero Benfica-Napoli finisce 2–0.