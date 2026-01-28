Benfica-Real Madrid, Massa salva Mourinho e condanna De Zerbi: rigori, rossi e gol del portiere Trubin al 98'

Partita pazza al Da Luz, polemiche feroci in Spagna per la direzione dell'arbitro italiano: nel recupero espulsi Asencio e Rodrygo, all'ultimo istante segna l'estremo ucraino.

Un finale pazzesco, per certi versi folle, con due espulsi e un gol del portiere al 98′. Con questo epilogo da film, José Mourinho firma l’ennesima impresa della sua carriera e porta il Benfica, che a metà del cammino pareva spacciato, ai playoff di Champions. Ai danni di chi? Del Marsiglia di De Zerbi, beffato dalla rete all’ultimo respiro di Trubin, estremo difensore ucraino, e fuori per differenza reti. Finita? No: ai playoff Benfica e Real Madrid potrebbero pure incrociarsi nuovamente, con andata proprio al Da Luz. Ah: se non trova il Real, Mou ritroverebbe un’altra sua ex squadra, l’Inter.

Benfica-Real Madrid, due rigori per Massa, uno revocato

Partita assurda, segnata da gol, espulsioni, rigori dati e revocati. Con un bersaglio scontato per giocatori e tifosi del Real e per i media spagnoli: l’arbitro Massa. Polemiche roventi per le sue decisioni, soprattutto quelle che nel finale sono costate ai ‘Galacticos’ l’uscita dalla Top 8, spianando invece la strada all’incredibile rimonta del Benfica. Eppure, la prima decisione di Massa aveva scontentato il Benfica: rigore prima concesso e poi revocato alle Aquile al 15′ per fallo di Bellingham su Prestianni, rivelatosi inesistente dopo la revisione. Poi, dopo le reti di Mbappé e di Schjelderup, il penalty – stavolta confermato – proprio allo scadere del primo tempo: contatto Tchouameni-Otamendi, dal dischetto a segno Pavlidis.

Furia Mou con l’arbitro, quella polemica del derby 2023

Nella ripresa ancora emozioni e proteste. Allungo del Benfica ancora con Schjelderup, nuova prodezza di Mbappé e 3-2 Real, col Da Luz trasformatosi in una bolgia. Grazie ai risultati degli altri campi, infatti, la squadra di Mou si è ritrovata in lotta per la qualificazione. Real, invece, incredibilmente in bilico per l’ammissione diretta agli ottavi. Batti e ribatti clamorosi, occasioni da una parte e dall’altra, proteste anche da parte di Mou nei confronti di Massa. Con tanto di precedente tirato fuori sui social dai tifosi spagnoli, una polemica dello Special One con l’arbitro ligure in un derby Roma-Lazio del 2023: “Non hai avuto le p…”, la frase urlata dal portoghese al fischietto di Imperia.

Segna Trubin e passa il Benfica: beffati il Real e De Zerbi

Poi il finale pirotecnico. Fallo di Asencio, già ammonito, su Barreiro e cartellino rosso al 92′. Cinque minuti dopo è stato Rodrygo a essere ammonito nuovamente per eccesso di proteste. Quindi la punizione al 98′, con Trubin disperatamente avanti a cercare il gol qualificazione. Un gol arrivato con un incredibile colpo di testa del portiere ucraino, ben appostato davanti al “collega” Courtois. Nuovo disastro per Arbeloa, polemiche roventi dei giocatori del Real Madrid con Massa e beffa incredibile per l’Olympique Marsiglia di De Zerbi, fuori dopo aver perso 3-0 a Bruges, partita già abbondantemente finita da diversi minuti.