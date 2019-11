Benfica su Perin: l'offerta dei portoghesi

Si riaccende la pista Perin-Benfica. Il portiere ex Genoa la scorsa estate sembrava ad un passo dall'approdo in Portogallo ma l'affare saltò all'ultimo per le condizioni fisiche ritenute non affidabili dell'estremo difensore.

A gennaio il club potrebbe dunque tentare l'affondo e, secondo A Bola, avrebbe già pronta l'offerta per convincere i bianconeri: 15 milioni di euro più il cartellino di Joao Ferreri, difensore classe 2001.

Nelle scorse sessioni di mercato il nome di Perin è stato accostato anche al Milan nell'ambito di uno scambio con Gigio Donnarumma. Il giovane non ha ancora trovato l'accordo con i rossoneri per il rinnovo ed è monitorato da Paratici. Se la Juve decidesse di investire nel portiere della Nazionale sarebbe però un'operazione slegata da Perin.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 11:47