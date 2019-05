Benjamin Bourigeaud: il Napoli ci prova

Contatti tra Napoli e Rennes per il giovane centrocampista centrale Benjamin Bourigeaud: lo riferisce “L’Equipe” citando Sky.

Il giocatore, classe 1994, quest’anno con la squadra francese è sceso in campo 34 volte, segnando 6 reti per una media gol di tutto rispetto. Centrocampista di qualità e duttile dal punto di vista tattico, può giocare sia come centrocampista centrale sia come mezz’ala destra, sarebbe una delle figure individuate dalla società azzurra per rinforzare la squadra in un reparto che risente ancora dell’assenza dell’ex capitano Hamsik. Il ragazzo ha una quotazione di mercato pari a 12 milioni di euro, un profilo compatibile anche con le finanze della società partenopea, sempre attenta ai bilanci.

Bourigeaud è arrivato al Rennes nel luglio 2017, ceduto dal Lens per una cifra intorno ai 2 milioni. Il Napoli resta alla finestra, ma attenzione al St. Etienne che avrebbe già testato il terreno.

SPORTAL.IT | 21-05-2019 16:26