Bennett batte un colpo

E’ arrivata la tanto attesa prima vittoria di Sam Bennett al Tour de France. Il velocista irlandese l’ha colta nella decima tappa, 168km con partenza dall’isola d’Oléron e arrivo all’isola de Ré.

Il portacolori della Deceuninck-Quick Step, perfettamente pilotato dai suoi compagni di squadra, ha avuto la meglio in volata su Caleb Ewan, al quale non è riuscita la rimonta. Terza piazza per Sagan.

La maglia gialla è rimasta sulle spalle dello sloveno Primoz Roglic.

OMNISPORT | 08-09-2020 17:42