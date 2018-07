Bentancur corteggiato, Juve ferma

La Juventus non intende prendere in considerazione proposte per Rodrigo Bentancur.

Secondo quanto riferito sul suo sito dall'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, per il grintoso centrocampista uruguaiano si sarebbero fatti avanti il Manchester City e il Barcellona.

In casa dei bianconeri, però, contano e non poco sul classe 1997, protagonista tra l’altro di un convincente campionato del mondo con la ‘Celeste’.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 09:05