Rodrigo Bentancur ha già fatto la sua scelta: “Fosse per me resterei alla Juventus a vita. Non abbiamo però ancora parlato di prolungamento, anche perché ho ancora tre anni di contratto” ha raccontato a Sky Sport.

“E’ stato fantastico vincere il secondo scudetto. E’ un obiettivo di ogni giocatore essere in un club così importante come quello bianconero. La Juventus è una squadra incredibile” ha aggiunto il grintoso centrocampista uruguaiano.

SPORTAL.IT | 25-04-2019 17:14