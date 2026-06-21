Benvenuti ai Mondiali senza bandiera: da Undav a Zidane e Balogun, quante star col doppio passaporto

Sono sempre più multietniche le nazionali in Usa, Messico e Canada: gli esempi di Curacao e Capo Verde, il Congo ha venti giocatori nati in Europa

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’ultimo esempio, il più fresco, è quello di Undav, il bomber della Germania che ha rivoltato il match con la Costa d’Avorio con una doppietta. Si chiama Deniz Undav che tutt’è che un nome tedesco. E’ di origine curdo-yazida, nato in Germania da genitori immigrati originari della Turchia che non ha mai voluto rappresentare, perché si sente quasi più curdo che tedesco. È infatti molto legato alle sue radici e festeggia spesso i suoi gol eseguendo una tradizionale danza curda. Ha trent’anni, ha iniziato a giocare nel vivaio del Werder Brema, che però lo scartò perché giudicato troppo basso. Da lì iniziò un lungo girovagare, con Undav che nel frattempo lavorava anche come operaio in fabbrica fino all’esplosione, sia pure un po’ tardiva, e all’ingaggio da parte dello Stoccarda. I suoi genitori provengono dal Kurdistan settentrionale ma lui gioca nella Germania. Caso nè unico nè raro e non solo nella Mannschaft.

Da Hakimi a Yamal, quanti esempi

Molte nazionali sono composte da un mix di giocatori cresciuti nel vivaio, stranieri formatisi all’interno del paese e figli di personaggi di spicco. Non è una novità, ma sta diventando sempre più comune. Se Qatar 2022 aveva già dimostrato la tendenza (metà della rosa del Marocco era composta da discendenti di marocchini, basti pensare a Achraf Hakimi, nato a Madrid, che ha respinto le offerte della Spagna per scegliere le sue radici familiari), questi Mondiali del 2026 hanno certificato la svolta globale. Ce n’è per tutti i gusti. La madre di Lamine Yamal è nata in Guinea Equatoriale e la nonna paterna in Marocco; porta le bandiere di entrambi i paesi sugli scarpini, ma è il giocatore di punta della Spagna. Nella Gran Bretagna di Tuchel accanto a Harry Kane, potrebbe giocare Jamal Musiala, cresciuto in Inghilterra, e alle loro spalle Felix Nmecha, proveniente dal settore giovanile del Manchester City. Ma la Germania se li è presi e se li tiene stretti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scelta di Zidane

Ibrahim Maza è nato a Berlino e gioca per il Bayer Leverkusen. Ma ha scelto di rappresentare l’Algeria, come Luca Zidane che ha ripudiato la nazionalità francese e ha scelto di giocare per la terra della famiglia di suo padre Zinedine. Alcune nazionali sono costrette a reclutare giocatori al di fuori del proprio paese. La Repubblica Democratica del Congo ha 20 giocatori nati in Europa , ovviamente con parenti congolesi. Capo Verde ha bisogno di giocatori stranieri: ne ha convocati 14 su 26 con qualche legame personale. Lo stesso vale per Curaçao che, prima che Patrick Kluivert convocasse giocatori dal campionato olandese, era composto da calciatori semiprofessionisti.

La storia di Balogun

Non finisce qui. Julián Quiñones, stella della nazionale messicana al suo debutto, è colombiano. I Tigres di Monterrey avevano un accordo con l’accademia del Fútbol Paz. Quiñones è andato lì e ora gioca nel campionato saudita. Ci sono giocatori che hanno militato nelle nazionali giovanili e, quando arriva il momento di scegliere la nazionale maggiore, prendono in considerazione altre nazionalità (come il figlio di Buffon). Ci sono anche coincidenze. La madre nigeriana di Folarin Balogun si trovava a New York in vacanza mentre era incinta. Poiché la compagnia aerea non le consentiva un volo di ritorno immediato, Folarin è nato lì e, in tenera età, si è trasferito a Londra con la famiglia. Oggi è l’attaccante titolare indiscusso degli Stati Uniti. Si potrebbero poi scrivere pagine intere sulla Francia. Da quella squadra multiculturale che vinse il campionato nel 1998 fino ai giorni nostri, con tutte le sue ramificazioni.