Benzema, rottura totale con l’Al-Ittihad: schiaffo a Conceicao. Voce clamorosa sulla Juventus, quanto c’è di vero

Il calciatore francese ha ritenuto un insulto la proposta di rinnovo della squadra araba e ha deciso di mettersi fuori squadra, quanto c’è di vero sulla voce di mercato sulla Juventus

Karim Benzema è in rottura totale con l’Al-Ittihad. Il calciatore francese ha ritenuto offensiva l’offerta di rinnovo proposta dal club arabo e ha deciso di mettersi fuori squadra in vista della sfida con l’Al-Fateh, creando più di un problema anche a Sergio Conceicao. E sul francese gira anche una voce che lo vuole nei pensieri della Juventus.

Il caso Benzema

Una stagione complicata quella dell’Al-Ittihad con il cambio in panchina e l’arrivo di Sergio Conceicao. E ora a complicare ancora di più i piani del club saudita scoppia un’altra grana, di quelle importanti che riguarda Karim Benzema. Il Pallone d’Oro 2022, infatti, ha ricevuto una proposta di rinnovo del contratto che ritiene un insulto e ha deciso di mettersi fuori squadra da solo. Il contratto dell’attaccante francese scade il prossimo 30 giugno, la trattativa per il rinnovo dura da tempo e stando a quanto riporta l’Equipe, l’ex Real Madrid vorrebbe avere un contratto che si avvicina a quello di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr, quindi intorno ai 200 milioni di euro a stagione. Del resto il bottino della sua avventura araba è stato piuttosto ricco con 54 gol in 83. E ora il francese avrebbe anche comunicato ai vertici societari la sua decisione di non scendere in campo contro l’Al-Fateh.

Le clamorose voci sulla Juventus

Il mercato invernale è ormai alle sue battute conclusive, una finestra che di solito non regala grandi colpi a effetto e che per le squadre italiane si potrebbe chiudere senza sorprese particolari. Ma il “mercato di riparazione” spesso serve da base anche per gettare le basi per future trattative, quella da mettere poi in piedi in estate. La Juventus è da tempo alla ricerca di un attaccante, David e Openda hanno convinto solo a tratti, il ritorno di Kolo Muani potrebbe essere una strada percorribile. Ma i tifosi bianconeri sognano un colpo da big europea. Per questo motivo il nome di Benzema ha cominciato a circolare, anche se al momento non c’è nessuna trattative in corso.

La tentazione europea

L’avventura di Benzema in Arabia Saudita non è stata senza intoppi, nonostante un contratto faraonico e una media realizzativa altissima il francese ha sempre mostrato un po’ di insofferenza nella sua nuova avventura. Non è da escludere che la rottura con l’Al-Ittihad nasca da una voglia di confrontarsi ancora una volta con il calcio europeo. La carriera di Karim ha avuto solo due tappe principali prima dell’Arabia: il Lione e il Real Madrid.

Forse nella sua testa in questo momento c’è la voglia di mettersi ancora alla prova ad alti livelli. In Premier di squadre interessate ce ne sarebbe più di una, e in Italia il fascino rappresentato dalla Juventus che ha sempre avuto un legame molto forte con i francesi, potrebbe anche allettarlo. Kephren Thuram qualche giorno fa lo ha invitato in maniera quasi ufficiale. Ma l’ostacolo ingaggio è qualcosa di assolutamente insormontabile. Impossibile che il francese possa fare un salto indietro talmente grande da accettare una proposta da squadra europea, anche del blasone della Vecchia Signora. Impossibile con un ma…le vie del mercato sono infinite.