Benzema risponde a De Laurentiis e spunta il Milan

Aurelio De Laurentiis ha definito troppo vecchio Karim Benzema per giocare nel Napoli.

La risposta dell’attaccante del Napoli non si è fatta attendere. E in tarda serata, attraverso una storia di Instagram, la punta non usa mezzi termini: “Un altro folle sulla lista. Il nove fa impazzire”.

Secondo quanto riporta Sky Sport, lo scorso lunedì, Ludovic Fattizzo, intermediario dell’operazione, ha incontrato Massimiliano Mirabelli e lo stesso Benzema ha dato il suo gradimento alla destinazione rossonera, anche grazie al lavoro di Gennaro Gattuso, che ha di fatto aperto la trattativa.

L’unico ostacolo, e non di poco conto, è l’ingaggio del francese, che percepisce 9 milioni netti all’anno per altri 3 anni. Con la valutazione del cartellino che si aggira intorno ai 60 milioni, che possono essere raccimolati dalla cessioni di Kalinic, Bacca e Andrè Silva.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 20-07-2018 23:35