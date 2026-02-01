Karim Benzema, sgarbo alla Juventus: l'attaccante va verso l'Al Hilal di Inzaghi

Karim Benzema è in rotta con l'Al Ittihad, ma alla fine la soluzione per l'attaccante in scadenza di contratto resta l'Arabia Saudita: pronto l'approdo all'Al Hilal di Inzaghi. Rifiutata la Juventus

In rotta di collisione con l’Al-Ittihad, alla fine Karim Benzema ha deciso di non lasciare l’Arabia Saudita, ma semmai di trasferirsi poco lontano, all’Al Hilal di Simone Inzaghi. Insomma, il Pallone d’Oro non tornerà in Europa, dove a provare di assicurarsi il suo talento c’è stata sino all’ultimo anche la Juventus.

La causa della rottura tra Benzema e l’Al-Ittihad

Contestualizzando, l’attaccante francese negli ultimi tempi viveva da separato in casa all’Al-Ittihad, dove era giunto nel 2023 tra tappetti rossi, fanfare e putipù. In scadenza di contratto il 30 giugno di quest’anno, Benzema ha sdegnosamente rifiutato la proposta di rinnovo del club saudita, basata praticamente sui diritti d’immagine e decisamente lontana dalla sua pretesa di poter avere un ingaggio che potesse pareggiare quello dell’ambasciatore sportivo dell’Arabia Saudita Cristiano Ronaldo, ovvero sui 200 milioni di euro per stagione.

Ergo, si era consumata in questi giorni la rottura tra il giocatore e il club, con il tecnico Sergio Conceiçao che nel frattempo aveva escluso negli ultimi match il recalcitrante attaccante dalla rosa, tra cui la sfida casalinga contro l’ultima della classifica di Saudi Pro League Al Najma. Cornuto e mazziato, Benzema si era messo perciò a disposizione del mercato, sebbene con pretese decisamente lunari. Si vocifera infatti che al Besiktas avrebbe chiesto un ingaggio da 20 milioni a stagione, più una quota dei diritti commerciali dalla vendita delle maglie. Un po’ troppo persino per lo scatenato mercato turco, se così fosse.

Benzema ha rifiutato la Juventus

Con queste richieste, sarebbe stato difficile vedere il 38enne giocare nella nostra Serie A, che non può certo permettersi spese folli per quanto dalle nostre parti l’usato e l’usurato sicuro tiri più dei giovani di prospettiva. Sulle sue tracce c’era comunque la Juventus, ma secondo Foot Mercato lo stesso Benzema ha rifiutato tout court i bianconeri.

Il fondo PIF dietro l’operazione Al Hilal?

Quindi la soluzione resta all’interno del regno dei petroldollari. Tanto è vero che, come riporta Talk Sport, l’operazione che porterà il giocatore all’Al Hilal è gestita direttamente dal fondo sovrano PIF, più che dagli stessi club. In questo modo si riesce a trattenere uno come Benzema nel campionato saudita, che in questa stagione ha realizzato 16 gol in 21 partite in tutte le varie competizioni, oltre a trascinare l’Al-Ittihad alla vittoria del campionato e della King’s Cup nella precedente.

Si capisce quindi che in Arabia Saudita preferirebbero mantenere il giocatore nel loro territorio e uscire dall’impasse, un po’ imbarazzante, dello scontro tra l’attaccante e il suo club. Per Inzaghi si tratterrebbe a sua volta di un innesto importante, magari per sostituire un Marcos Leonardo molto conteso sul mercato europeo e prossimo ad approdare all’Atletico Madrid se tutto va come deve andare.