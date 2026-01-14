Benzema vuole giocare con Messi, l'Al-Ittihad tenta la pulce con contratto in bianco

Il club di Gedda tenta Leo Messi, mettendo sul piatto un contratto in bianco. La Pulce ci pensa, ma per ora resta all'Inter Miami

Il richiamo dell’Arabia Saudita torna a farsi sentire, ancora una volta, anche per Lionel Messi. L’Al-Ittihad non ha mai smesso di sognare il colpo più clamoroso della storia del calcio moderno e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a rimettere sul tavolo un’offerta fuori da ogni parametro: assegno in bianco, durata a scelta e contratto potenzialmente a vita pur di convincere il fuoriclasse argentino a vestire la maglia giallonera. Una proposta che va oltre il concetto di trattativa e che certifica l’ambizione della Saudi Pro League, decisa a continuare la propria scalata globale dopo aver già attirato alcune delle stelle più luminose del panorama mondiale. Messi, oggi all’Inter Miami (contratto appena prolungato fino al 2028), non ha chiuso la porta in maniera definitiva.

Offerta senza precedenti: Al-Ittihad sogna il colpo

Il club di Gedda vuole regalarsi l’ennesimo simbolo planetario. L’idea dell’Al Ittihad è chiara: non si tratta soltanto di ingaggiare un campione, ma di proiettare il calcio saudita a un livello mediatico, emulando i rivali dell’Al Nassr con Cristiano Ronaldo. Con Messi in rosa, l’impatto sarebbe immediato sotto ogni aspetto: tecnico, commerciale e d’immagine. Le cifre, come spesso accade quando si parla dell’Arabia Saudita, restano volutamente vaghe, ma si parla di numeri da capogiro, potenzialmente superiori al miliardo di euro complessivo: un investimento che confermerebbe la strategia del calcio saudita: attrarre le icone del gioco per accelerare la crescita del movimento e imporsi come nuova frontiera del calcio mondiale.

Messi tra presente e futuro: Miami resta il centro dei pensieri

Nonostante il fascino dell’offerta, la Pulce continua a guardare con attenzione al suo presente negli Stati Uniti. All’Inter Miami ha ritrovato centralità, serenità e un contesto ideale per gestire l’ultima fase della carriera. Il Mondiale vinto con l’Argentina nel 2022 ha chiuso il personale cerchio sportivo e oggi ogni scelta viene valutata con una logica diversa rispetto al passato. Il nodo non è economico, perché Messi non ha bisogno di rilanci finanziari, ma di progetto e stabilità e l’Arabia lo tenta con un’offerta storica, ma la decisione finale resta legata a fattori extra-campo come ad esempio la famiglia, che per il campione argentino hanno sempre avuto un peso determinante.

Benzema, l’esempio che rafforza il progetto Al Ittihad

A rendere ancora più credibile il piano dell’Al-Ittihad c’è la presenza di Karim Benzema, uno dei volti simbolo della rivoluzione saudita. L’ex Pallone d’Oro ha scelto Gedda dopo l’addio al Real Madrid e, nonostante qualche difficoltà iniziale, è diventato il punto di riferimento tecnico e carismatico della squadra. “Karim The Dream” ha dimostrato che in Arabia non si va solo per svernare: leadership, gol e voglia di competere restano centrali. Il suo percorso rappresenta un messaggio diretto anche a Messi, è possibile restare protagonisti ad alto livello anche lontano dai riflettori internazionali, all’interno di un progetto ambizioso e in continua evoluzione.

Il sogno saudita e l’attesa per la decisione di Messi

La trattativa resta complessa, ma il solo fatto che l’Al-Ittihad continui a provarci testimonia quanto Messi sia considerato il tassello definitivo per completare il mosaico del calcio saudita. L’eventuale arrivo del fuoriclasse argentino cambierebbe per sempre gli equilibri mediatici del campionato, riaccendendo una rivalità storica con Cristiano Ronaldo (la menta va subito alle sfide tra Barcellona-Real Madrid) e rafforzando ulteriormente la visibilità globale della lega. Per ora Messi osserva, riflette e prende tempo; l’Arabia Saudita, invece, dal canto suo, sogna, Il calcio mondiale resta in attesa, consapevole che, quando c’è di mezzo Leo Messi, nulla può essere dato per scontato.