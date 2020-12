Beppe Bergomi: "Paolo Rossi regalava sorrisi a tutti"

Quando l’Italia diventava Campione del Mondo nel 1982, Giuseppe Bergomi aveva solo 18 anni e da compagno di squadra di Paolo Rossi a “Gazzetta Dello Sport” ha ricordato il campione italiano.

“Regalava sempre sorrisi e disponibilità, anche nei confronti dei più giovani. Faceva gruppo, che era quello che voleva Bearzot”.

Non è mancato anche un riferimento al Paolo Rossi opinionista: “I suoi commenti erano leggeri, più attenti alle dinamiche di gruppo: noi trattiamo il calcio con troppa pesantezza”. L’ennesimo messaggio di un ex compagno di squadra che ha ricordato, come successo in tutta la giornata di oggi, 10 dicembre, la bontà d’animo dell’ex calciatore.

OMNISPORT | 10-12-2020 18:25