Beppe Iachini se la prende con i tacchetti

Da un 3-0 a uno 0-3 il passo può non essere breve, ma non tutto dell’Empoli travolto in casa del Milan dopo la bella vittoria casalinga sul Sassuolo è da buttare, almeno secondo quanto dichiarato da Beppe Iachini, che ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': “Abbiamo fatto un buon primo tempo, ordinati e senza rischiare molto, mancando solo nella scelta finale dopo aver recuperato palla”.

Decisivo l'errore difensivo da cui è nato il primo gol del Milan. Iachini si accende: "Anche il secondo tempo l’avevamo iniziato bene creando una buona occasione con Krunic, poi abbiamo commesso un errore grossolano perché non si può venire a San Siro con le scarpe di gomma e dopo quella scivolata abbiamo preso il secondo gol e a quel punto era dura".

“Continuiamo a commettere peccati di gioventù che chi vuole salvarsi non deve fare. Peccato, perché avevamo preparato bene la partita, per accorciare alto. Non potevamo pensare di venire a San Siro solo a difenderci” ha concluso il tecnico marchigiano.

SPORTAL.IT | 22-02-2019 23:15