Dall’inchiesta sul calcioscommesse all’assoluzione, un inferno durato 10 anni: l’ex bomber ritrova l’azzurro come capo delegazione dell’Under 20, al servizio dei giovani talenti

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Beppe Signori torna in Nazionale con un incarico che segna una nuova pagina della sua storia, umana e sportiva. L’ex bomber, protagonista con Foggia, Lazio e Nazionale, riparte dall’Under 20 dopo anni segnati dall’inchiesta sul calcioscommesse, dalla battaglia giudiziaria e da quel mondo del calcio che lo aveva emarginato. Ora la chiamata di Giovanni Malagò gli offre l’occasione di rimettere la propria esperienza al servizio dei giovani e di ritrovare un posto in quella Nazionale da cui la sua carriera sembrava averlo allontanato per sempre.

Signori, l’incubo calcioscommesse: un inferno durato 10 anni

Il 1° giugno 2011 la vita di Beppe Signori cambiò all’improvviso. L’ex bomber di Lazio, Bologna e Nazionale finì agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sul calcioscommesse, con l’accusa di essere a capo di un gruppo coinvolto nelle scommesse illecite. Si è sempre proclamato innocente, ma per dieci anni ha vissuto un calvario giudiziario che ha pesato anche sulle sue prospettive professionali, allontanandolo dal sogno di diventare allenatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Sono stati dieci anni terribili sotto ogni punto di vista, morale e fisico”, raccontò a Verissimo nel 2022. Nella stessa intervista spiegò di essersi chiuso in casa per mesi dopo l’arresto, perché si vergognava persino di uscire. Nel febbraio 2021 arrivò l’assoluzione a Piacenza, seguita il 30 marzo da quella del tribunale di Modena, con la formula “perché il fatto non sussiste”. A Cremona, invece, il procedimento principale si concluse con la prescrizione. “Sono passati dieci anni lunghi, che non mi restituirà più nessuno”, disse Signori dopo la sentenza di Modena.

Dal Foggia di Zeman alla Lazio e Usa ’94: la carriera di Signori

Dal boom con il Foggia di Zeman ai gol con la Lazio, fino alla finale mondiale di Usa ’94: Signori ha lasciato un segno profondo nel calcio italiano. Nato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, il 17 febbraio 1968, si consacrò nel meraviglioso Foggia del tecnico boemo prima di scrivere la storia con la Lazio degli anni Novanta. Con la maglia biancoceleste conquistò per tre volte il titolo di capocannoniere della Serie A, segnando 127 gol complessivi.

Dopo la parentesi alla Sampdoria, trovò nel Bologna una nuova casa calcistica: in sei stagioni realizzò altri 84 gol. Ha chiuso la carriera nel massimo campionato con un bilancio di 188 reti in 344 presenze, un bottino che lo colloca al decimo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre. Con la Nazionale maggiore esordì nel 1992 e partecipò ai Mondiali negli Stati Uniti del 1994, conclusi dall’Italia al secondo posto dopo la sconfitta ai rigori contro il Brasile. Ma il rapporto conflittuale con Arrigo Sacchi, che lo utilizzava come tornante, gli precluse la possibilità di giocare la finalissima di Pasadena.

Mancini, Zola, Immobile: la rivoluzione di Malagò con gli ex campioni

La rivoluzione di Malagò, commissario della FIGC, per rilanciare il calcio italiano passa anche dai grandi ex azzurri, chiamati a mettere esperienza e carisma al servizio della Nazionale. Roberto Mancini è tornato alla guida della selezione maggiore come ct, mentre Gianfranco Zola coordina i progetti delle attività giovanili del Club Italia. Ciro Immobile è stato nominato capo delegazione dell’Under 16, mentre Giovanni Galli ricopre lo stesso ruolo nell’Under 18.

Ora anche Signori è pronto a entrare nel gruppo, con il ruolo di capo delegazione dell’Under 20. Una squadra di ex grandi calciatori chiamati a trasmettere ai giovani competenze e senso di appartenenza. Un ponte tra passato e presente per gettare le basi di un futuro sempre più azzurro. La decisione è stata presa in accordo con Claudio Ranieri, direttore tecnico federale e presidente del Club Italia. “Siamo molto felici di accogliere Signori in FIGC, come capo delegazione della Nazionale Under 20. Beppe è stato uno dei più grandi attaccanti del nostro calcio, protagonista in Serie A e con la maglia azzurra, unendo talento, senso del gol e grande professionalità. Una storia umana e sportiva verso cui la Federazione è particolarmente sensibile. La sua esperienza, le sue competenze e l’entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il loro senso di appartenenza alla Nazionale”, ha spiegato Ranieri.

Italia Under 20, il nuovo ruolo di Signori

L’ex bomber di Foggia e Lazio si riappropria dell’azzurro dopo l’inferno vissuto per contribuire alla crescita dei talenti chiamati a rappresentare il futuro del calcio italiano. “Tornare in azzurro è un’emozione speciale e un grande motivo d’orgoglio. Metterò la mia esperienza a disposizione dei ragazzi dell’Under 20, accompagnandoli in questo percorso di maturazione e aiutandoli a fare l’ultimo passo verso il loro grande sogno, così da essere in grado di affrontare il salto verso palcoscenici di alto livello”, ha dichiarato Signori.