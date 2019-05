Berardi è pronto a dire sì al Milan

L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi in un'intervista alla Gazzetta Sportiva ha parlato del suo futuro: "Prima non ero pronto: per questo ho scelto di restare qui e non sento di aver perso tempo. Adesso mi sento contento di me stesso: anzitutto perché sono più completo e non sono più una testa calda".

Reduce da una buona stagione in neroverde, ora Berardi punta al grande salto ed è già stato accostato al Milan, soprattutto se dovesse arrivare Di Francesco: "Se arriverà un'offerta, che sia del Milan o di un altro club, la valuterò con la mia società. E se sentirò che è la proposta giusta, da prendere al volo, questa volta dirò al Sassuolo: la prendo".

SPORTAL.IT | 12-05-2019 10:50