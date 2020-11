Berardi, le parole dell'agente sul suo futuro

Simone Seghedoni, agente dell’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, ad alfredopedulla.com ha parlato del futuro del suo assistito: “Ha trovato una famiglia perché soltanto noi sappiamo quanto sia stato importante il dottor Squinzi nella crescita dal punto di vista umano e quanto quegli insegnamenti siano sempre più attuali in casa Sassuolo. Forse questo è stato il vero motivo del lungo percorso in tandem, la perfetta simbiosi tra club e calciatori, senza troppi grilli per la testa e malgrado non fossero mancate le offerte e le sirene di mercato”.

“Sia chiara una cosa, Berardi è sempre stato al suo posto, tutto è sempre dipeso dal Sassuolo. Sarà così sempre, anche nella prossima sessione di gennaio. L’anno che avrebbe potuto portare Berardi lontano dal Sassuolo? Forse il 2016, ma anche in quel caso ci fu grande sintonia con il club e lui fu felice di restare per via dell’Europa League. Quando esordisci a 18 anni in Serie A, segni quattro gol al Milan e guadagni qualsiasi copertina, normale che ci sia grande interesse e anche qualcosa in più. Se in futuro arriverà il momento, sarà sempre un discorso condiviso con il Sassuolo, la correttezza e la semplicità sono requisiti imprescindibili”.

“La valutazione è di 50 milioni? Credo di sì, il Sassuolo sa valorizzare e valutare bene i talenti che cresce, li coccola, ottenendo risultati straordinari”.

OMNISPORT | 27-11-2020 20:42